Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

Как продвигается расследование убийства двух украинских военнослужащих в торговом центре в Германии, продолжит ли правительство страны действие универсального билета на общественный транспорт и во сколько обойдется Пасхальная корзина в Германии? Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка из Германии Дарья Нефедова.

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В прямом включении из Германии специальная корреспондентка Новини.LIVE Дарья Нефедова рассказала о следующем:

Как продвигается расследование убийства двух украинских военных?

Как на убийство отреагировали в МИД Украины и Германии?

Что такое Deutschlandticket и продолжит ли правительство страны его действие?

Как украинцы в Германии готовятся к Пасхе?

Во сколько обойдется Пасхальная корзина в Германии?

Напомним, в немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее в торговом центре были убиты два украинских военных. Сейчас задержан подозреваемый — он оказался россиянином.

В ВСУ установили личность одного из убитых — им оказался боец 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, проходившей реабилитацию в Германии.