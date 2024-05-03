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Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

3 мая 2024 г. 21:12

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21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

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Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

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20:01 Эксперт заявил, что в Украине летом может наступить дефицит электроэнергии

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19:41 Евгений Дикий прокомментировал Слова Скибицкого о возможном "мире" с Россией

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17:55Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

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17:10 Отставка Джонсона, пресс-конференция Байдена и помощь Украине — спецэфир Новини.LIVE из США

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13:58Дикий назвал город в Донецкой области, где могут начаться боевые действия

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12:23 У Украины пока нет переговорных преимуществ перед Россией, — нардеп

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10:54Журналистам вернут доступ к Раде, но есть нюанс

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08:00 Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

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21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

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Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

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20:01 Эксперт заявил, что в Украине летом может наступить дефицит электроэнергии

Text

19:41 Евгений Дикий прокомментировал Слова Скибицкого о возможном "мире" с Россией

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17:55 Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:10 Отставка Джонсона, пресс-конференция Байдена и помощь Украине — спецэфир Новини.LIVE из США

Text

13:58 Дикий назвал город в Донецкой области, где могут начаться боевые действия

Text

12:23 У Украины пока нет переговорных преимуществ перед Россией, — нардеп

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10:54 Журналистам вернут доступ к Раде, но есть нюанс

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08:00 Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

Как продвигается расследование убийства двух украинских военнослужащих в торговом центре в Германии, продолжит ли правительство страны действие универсального билета на общественный транспорт и во сколько обойдется Пасхальная корзина в Германии? Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка из Германии Дарья Нефедова.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

Последние новости Германии

В прямом включении из Германии специальная корреспондентка Новини.LIVE Дарья Нефедова рассказала о следующем:

  • Как продвигается расследование убийства двух украинских военных?
  • Как на убийство отреагировали в МИД Украины и Германии?
  • Что такое Deutschlandticket и продолжит ли правительство страны его действие?
  • Как украинцы в Германии готовятся к Пасхе?
  • Во сколько обойдется Пасхальная корзина в Германии?

Напомним, в немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее в торговом центре были убиты два украинских военных. Сейчас задержан подозреваемый — он оказался россиянином.

В ВСУ установили личность одного из убитых — им оказался боец 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, проходившей реабилитацию в Германии.

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20:15 Россия стала чаще применять химические боеприпасы, — Генштаб ВСУ

20:14 Во время восстановления Бородянки в Киевской области "исчезли" 20 млн гривен, — Госаудитслужба

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21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

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