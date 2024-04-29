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Трагедія в Німеччині — місцеві оплакують смерть двох українських солдатів, яких вбив росіянин

Трагедія в Німеччині — місцеві оплакують смерть двох українських солдатів, яких вбив росіянин

29 квітня 2024 р. 14:19

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У Німеччині, місті Мурнау-ам-Штафельзее, жителі оплакують смерть двох українських солдатів, яких, ймовірно, вбив росіянин. Це сталося 27 квітня на території місцевого торговельного центру.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE. 

Вбивство українських військових у Німеччині

"Це жахливо. Тут, у Мурнау, я тут так довго і такого ще не бачила", — сказала одна з місцевих жінок, коментуючи трагедію. 

На оприлюднених кадрах можна побачити, як на одній з вулиць міста облаштували місце, куди принесли українські прапори, а також лампадки та квіти. 

Вбивство військових в Німеччині
Меморіал на місці вбивства двох українців у Німеччині. Фото
Вбиті військові у Німеччині
Меморіал на місці вбивства двох українців у Німеччині. Фото

Що відомо про вбивство

Нагадаємо, що 27 квітня у німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.

Згодом стало відомо, що загиблими виявилися військові. За даними МЗС, йдеться про чоловіків 1987 та 2001 років народження, вони проходили медичну реабілітацію в Німеччині.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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