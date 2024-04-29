Трагедія в Німеччині — місцеві оплакують смерть двох українських солдатів, яких вбив росіянин

У Німеччині, місті Мурнау-ам-Штафельзее, жителі оплакують смерть двох українських солдатів, яких, ймовірно, вбив росіянин. Це сталося 27 квітня на території місцевого торговельного центру.

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Вбивство українських військових у Німеччині

"Це жахливо. Тут, у Мурнау, я тут так довго і такого ще не бачила", — сказала одна з місцевих жінок, коментуючи трагедію.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як на одній з вулиць міста облаштували місце, куди принесли українські прапори, а також лампадки та квіти.

Меморіал на місці вбивства двох українців у Німеччині. Фото

Меморіал на місці вбивства двох українців у Німеччині. Фото

Що відомо про вбивство

Нагадаємо, що 27 квітня у німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.

Згодом стало відомо, що загиблими виявилися військові. За даними МЗС, йдеться про чоловіків 1987 та 2001 років народження, вони проходили медичну реабілітацію в Німеччині.