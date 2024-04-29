Трагедия в Германии — местные оплакивают смерть двух украинских солдат, которых убил россиянин

В Германии, городе Мурнау-ам-Штафельзее, жители оплакивают смерть двух украинских солдат, которых, вероятно, убил россиянин. Это случилось 27 апреля на территории местного торгового центра.

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Убийство украинских военных в Германии

"Это ужасно. Здесь, в Мурнау, я здесь так долго и такого еще не видела", — сказала одна из местных женщин, комментируя трагедию.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как на одной из улиц города обустроили место, куда принесли украинские флаги, лампадки и цветы.

Мемориал на месте убийства двух жителей Украины в Германии. Фото: Reuters

Мемориал на месте убийства двух жителей Украины в Германии. Фото: Reuters

Что известно об убийстве

Напомним, что 27 апреля в немецком городке Мурнау в одном из торговых центров были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.

Впоследствии стало известно, что погибшими оказались военные. По данным МИД, речь идет о мужчинах 1987 и 2001 годов рождения, они проходили медицинскую реабилитацию в Германии.