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Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

17 квітня 2024 р. 23:50

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23:50 Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

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21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

Text

19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

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17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

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15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

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14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

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13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

Російський опозиціонер, публіцист Олександр Невзоров заявив, що для нього український паспорт є орденом та великою честю. Він пояснив, що отримав громадянство України за те, що перейшов на її бік. 

Про це Олександр Невзоров розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 17 квітня.

Чому Невзоров отримав український паспорт

Російський опозиціонер зізнався, що отримав українське громадянство за те, що він "не вагаючись, став на бік України". Проте Невзоров розуміє, що його не приймуть "за свого" в Україні.

"Але я й не лізу в українці. Я дуже вдячний за те, що мене в ту хвилину захистили цим паспортом, надали мені найвищу нагороду, яку може дати Україна. Але жодних ілюзій щодо зближення в мене немає. Інша справа, що я з вами — поки ця війна не закінчиться, а вона — надовго", — зазначив публіцист.

Що відомо про Олександра Невзорова

Олександр Невзоров — російський опозиціонер, публіцист та телеведучий, а також депутат Державної думи чотирьох скликань. 2019 року під час свого виступу заявив, що в питанні російської агресії повністю підтримує Україну, своєю чергою анексію українського Криму назвав мародерством.

Після вторгнення Росії в Україну закликав суспільство не називати його росіянином, заявивши, що він "не має національності".

Як відомо, Невзоров разом із дружиною отримав український паспорт під час повномасштабної російської агресії. У МВС України пояснили це рішення "визначними заслугами перед нашою країною, щирим бажанням допомогти зупинити війну та правдивою оцінкою реальної ситуації".

На противагу цьому продюсер-зрадник Юрій Бардаш намагається всидіти на двох стільцях, отримавши російське громадянство та не відмовляючись від українського.

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23:48 Експрацівник німецької розвідки заперечує звинувачення у шпигунстві проти України

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23:25 На валютному ринку курсові коливання — нова ціна долара від НБУ

23:24 Ексдиректор МОСАДу заявив про ймовірність ядерного удару Ізраїлю по Ірану

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23:50 Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

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21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

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19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

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19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

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