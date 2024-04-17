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Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024 р. 21:30

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21:30Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

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19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

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19:30Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

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18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

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17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

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17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

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15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

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14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

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13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

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13:07 Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

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21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

Text

19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Text

15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

Text

14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

Text

13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

Text

13:07 Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

Спеціальний гість вечірньої студії Новини.LIVE — російський опозиціонер, публіцист, журналіст-телеведучий Олександр Невзоров. Тема ефіру — смерть Олексія Навального, теракт в Підмосков'ї та післявоєнні зміни світу. 

Переглянути ефір можна о 21:30 за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Олександром Невзоровим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • вірогідний вступ Європи у війну в Україні;
  • смерть Олексія Навального та його поховання;
  • заяви президента Франції Емманюеля Макрона;
  • як виглядатиме післявоєнний світ майбутнього;
  • наслідки теракту у підмосковній ККЗ Crocus City Hall;
  • російський ракетний удар по Чернігову;
  • допомога для України від США;
  • мобілізація та ситуація на фронті.

Нагадаємо, раніше Росія почала виводити двохтисячний військовий контингент з території Нагірного Карабаху, який дислокувався там з 2020 року.

Водночас в ГУР повідомляли, що Кремль почав відправляти в зону бойових дій морську піхоту Тихоокеанського флоту Росії.

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21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

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21:50 У Львові лікарі врятували 4-річну дівчинку з Ірландії — їй зробили унікальну операцію

21:38 В мережу потрапив зміст таємного документа МЗС Росії — що задумав Лавров

21:36 МВФ спрогнозував, що у 2024 році держборг України зросте до 94%

21:35 Столтенберг закликає членів НАТО надавати зброю Україні замість витрат на власну оборону

21:15 Парламент Швейцарії відмовився приєднатися до країн, які розшукують активи РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:12 Луніну пробачили помилку — стартові склади на матч Ман Сіті проти Реала в ЛЧ

20:53 Скандал в Тернополі — бібліотека відмовилася видати книжку дитині-переселенцю з Харкова

20:43 Кремінь заявив, що за три місяці російська мова має повністю зникнути з ефірів

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21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

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19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

Text

19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

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18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

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17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Text

15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

Text

14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

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13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

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13:07 Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі