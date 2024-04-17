Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

Спеціальний гість вечірньої студії Новини.LIVE — російський опозиціонер, публіцист, журналіст-телеведучий Олександр Невзоров. Тема ефіру — смерть Олексія Навального, теракт в Підмосков'ї та післявоєнні зміни світу.
Переглянути ефір можна о 21:30 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Олександром Невзоровим
Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:
- вірогідний вступ Європи у війну в Україні;
- смерть Олексія Навального та його поховання;
- заяви президента Франції Емманюеля Макрона;
- як виглядатиме післявоєнний світ майбутнього;
- наслідки теракту у підмосковній ККЗ Crocus City Hall;
- російський ракетний удар по Чернігову;
- допомога для України від США;
- мобілізація та ситуація на фронті.
Нагадаємо, раніше Росія почала виводити двохтисячний військовий контингент з території Нагірного Карабаху, який дислокувався там з 2020 року.
Водночас в ГУР повідомляли, що Кремль почав відправляти в зону бойових дій морську піхоту Тихоокеанського флоту Росії.