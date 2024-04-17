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Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024 г. 21:30

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21:30Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

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19:30Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

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17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

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15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

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14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

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13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

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13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

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21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

Text

19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

Text

15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Специальный гость вечерней студии Новини.LIVE — российский оппозиционер, публицист, журналист-телеведущий Александр Невзоров. Тема эфира — смерть Алексея Навального, теракт в Подмосковье и послевоенные изменения мира.

Посмотреть эфир можно в 21:30 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Александром Невзоровым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • вероятное вступление Европы в войну в Украине;
  • смерть Алексея Навального и его погребение;
  • заявления президента Франции Эмманюэля Макрона;
  • как будет выглядеть послевоенный мир будущего;
  • последствия теракта в подмосковном ККЗ Crocus City Hall;
  • российский ракетный удар по Чернигову;
  • помощь для Украины от США;
  • мобилизация и обстановка на фронте.

Напомним, ранее Россия начала выводить двухтысячный военный контингент с территории Нагорного Карабаха, дислоцировавшегося там с 2020 года.

В то же время в ГУР сообщали, что Кремль начал отправлять в зону боевых действий морскую пехоту Тихоокеанского флота России.

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21:38 В сеть попало содержание тайного документа МИД России — что задумал Лавров

21:36 МВФ спрогнозировал, что в 2024 году госдолг Украины вырастет до 94%

21:35 Столтенберг призывает членов НАТО предоставлять оружие Украине вместо расходов на свою оборону

21:15 Парламент Швейцарии отказался присоединиться к странам, разыскивающим активы РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:12 ​​​​​​​Лунину простили ошибку — стартовые составы на матч Ман Сити против Реала в ЛЧ

20:53 Скандал в Тернополе — библиотека отказалась издать книгу ребенку-переселенцу из Харькова

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21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

Text

19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

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15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

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13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе