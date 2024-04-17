Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

Специальный гость вечерней студии Новини.LIVE — российский оппозиционер, публицист, журналист-телеведущий Александр Невзоров. Тема эфира — смерть Алексея Навального, теракт в Подмосковье и послевоенные изменения мира.

Посмотреть эфир можно в 21:30 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Александром Невзоровым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

вероятное вступление Европы в войну в Украине;

смерть Алексея Навального и его погребение;

заявления президента Франции Эмманюэля Макрона;

как будет выглядеть послевоенный мир будущего;

последствия теракта в подмосковном ККЗ Crocus City Hall;

российский ракетный удар по Чернигову;

помощь для Украины от США;

мобилизация и обстановка на фронте.

Напомним, ранее Россия начала выводить двухтысячный военный контингент с территории Нагорного Карабаха, дислоцировавшегося там с 2020 года.

В то же время в ГУР сообщали, что Кремль начал отправлять в зону боевых действий морскую пехоту Тихоокеанского флота России.