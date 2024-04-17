Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

Российский оппозиционер, публицист Александр Невзоров заявил, что для него украинский паспорт является орденом и большой честью. Он объяснил, что получил гражданство Украины за то, что перешел на ее сторону.

Об этом Александр Невзоров рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 17 апреля.

Почему Невзоров получил украинский паспорт

Российский оппозиционер признался, что получил украинское гражданство за то, что он "не сомневаясь, стал на сторону Украины". Однако Невзоров понимает, что его не примут за своего в Украине.

"Но я и не лезу в украинцы. Я очень благодарен за то, что меня в ту минуту защитили этим паспортом, предоставили мне высшую награду, которую может дать Украина. Но никаких иллюзий по сближению у меня нет. Другое дело, что я с вами — пока эта война не закончится, а она — надолго", — отметил публицист.

Что известно об Александре Невзорове

Александр Невзоров — российский оппозиционер, публицист и телеведущий, а также депутат Государственной думы четырех созывов. В 2019 году во время своего выступления заявил, что в вопросе российской агрессии полностью поддерживает Украину, в свою очередь аннексию украинского Крыма назвал мародерством.

После вторжения России в Украину призвал общество не называть его россиянином, заявив, что у него "нет национальности".

Как известно, Невзоров вместе с женой получил украинский паспорт во время полномасштабной российской агрессии. В МВД Украины объяснили это решение "выдающимися заслугами перед нашей страной, искренним желанием помочь остановить войну и правдивой оценкой реальной ситуации".

В противоположность этому продюсер-изменщик Юрий Бардаш пытается усидеть на двух стульях, получив российское гражданство и не отказываясь от украинского.