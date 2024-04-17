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Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

17 апреля 2024 г. 23:50

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23:50Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

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23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

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21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

Text

19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Text

17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

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15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

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14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

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13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Российский оппозиционер, публицист Александр Невзоров заявил, что для него украинский паспорт является орденом и большой честью. Он объяснил, что получил гражданство Украины за то, что перешел на ее сторону.

Об этом Александр Невзоров рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 17 апреля.

Почему Невзоров получил украинский паспорт

Российский оппозиционер признался, что получил украинское гражданство за то, что он "не сомневаясь, стал на сторону Украины". Однако Невзоров понимает, что его не примут за своего в Украине.

"Но я и не лезу в украинцы. Я очень благодарен за то, что меня в ту минуту защитили этим паспортом, предоставили мне высшую награду, которую может дать Украина. Но никаких иллюзий по сближению у меня нет. Другое дело, что я с вами — пока эта война не закончится, а она — надолго", — отметил публицист.

Что известно об Александре Невзорове

Александр Невзоров — российский оппозиционер, публицист и телеведущий, а также депутат Государственной думы четырех созывов. В 2019 году во время своего выступления заявил, что в вопросе российской агрессии полностью поддерживает Украину, в свою очередь аннексию украинского Крыма назвал мародерством.

После вторжения России в Украину призвал общество не называть его россиянином, заявив, что у него "нет национальности".

Как известно, Невзоров вместе с женой получил украинский паспорт во время полномасштабной российской агрессии. В МВД Украины объяснили это решение "выдающимися заслугами перед нашей страной, искренним желанием помочь остановить войну и правдивой оценкой реальной ситуации".

В противоположность этому продюсер-изменщик Юрий Бардаш пытается усидеть на двух стульях, получив российское гражданство и не отказываясь от украинского.

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00:09 Нидерланды могут купить системы Patriot для передачи Украине

00:05 У экс-жены Путина отобрали роскошную виллу на Лазурном берегу Франции

00:03 Закупщика Минобороны Волошенкова могут наказать за пророссийскую деятельность

17 апреля 2024

23:48 Экс-сотрудник немецкой разведки отрицает обвинения в шпионаже против Украины

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23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

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21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

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19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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