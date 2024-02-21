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Російська пропаганда в Польщі та доля НАТО — прямий ефір Новини.LIVE

Російська пропаганда в Польщі та доля НАТО — прямий ефір Новини.LIVE

21 лютого 2024 р. 19:00

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19:00 Російська пропаганда в Польщі та доля НАТО — прямий ефір Новини.LIVE

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18:47 Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

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18:19 Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

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18:00 РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

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17:13 РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

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16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

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15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

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15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

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14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

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13:43 У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією

Text

19:00 Російська пропаганда в Польщі та доля НАТО — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

Text

18:19 Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

Text

18:00 РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

Text

17:13 РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

Text

15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

Text

15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

Text

14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

Text

13:43 У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією

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Як у Польщі працює пропаганда Росії й яка доля НАТО після можливого приходу до влади США Дональда Трампа? Ці та інші теми обговорюють український дипломат, надзвичайний і повноважний посол Олександр Левченко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE.

Чого очікувати Європі після можливого приходу Трампа до влади США

В ефірі, зокрема, обговорюються такі теми:

— Блокування україно-польського кордону: у чому причина протестів та які істинні мотиви фермерів?

— Нові антиросійські санкції: як вдарять обмеження по економіці РФ?

—  Яка доля НАТО?

— Чого очікувати Європі після приходу до влади США Дональда Трампа?

Нагадаємо, раніше експрезидент США Дональд Трамп заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у НАТО, які не виконали своїх фінансових зобов’язань.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу та НАТО готуватися до "найгіршого сценарію", за якого Росія може напасти на них. За його словами, це може трапитися через 5-8 років.

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19:19 Росія розгорнула 48 комплексів "Іскандер" на кордоні з Україною — що відомо

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19:06 У Херсоні лунають потужні вибухи — армія РФ атакує місто

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

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