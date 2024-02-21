Російська пропаганда в Польщі та доля НАТО — прямий ефір Новини.LIVE

Як у Польщі працює пропаганда Росії й яка доля НАТО після можливого приходу до влади США Дональда Трампа? Ці та інші теми обговорюють український дипломат, надзвичайний і повноважний посол Олександр Левченко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE.

Чого очікувати Європі після можливого приходу Трампа до влади США

В ефірі, зокрема, обговорюються такі теми:

— Блокування україно-польського кордону: у чому причина протестів та які істинні мотиви фермерів?

— Нові антиросійські санкції: як вдарять обмеження по економіці РФ?

— Яка доля НАТО?

— Чого очікувати Європі після приходу до влади США Дональда Трампа?

Нагадаємо, раніше експрезидент США Дональд Трамп заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у НАТО, які не виконали своїх фінансових зобов’язань.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу та НАТО готуватися до "найгіршого сценарію", за якого Росія може напасти на них. За його словами, це може трапитися через 5-8 років.