Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

Как в Польше работает пропаганда России и какова судьба НАТО после возможного прихода к власти Дональда Трампа? Эти и другие темы обсуждают украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.
Эфир можно посмотреть в 19:00 по ссылке Новbyb.LIVE.
Чего ждать Европе после возможного прихода Трампа к власти США
В эфире, в частности, обсуждаются следующие темы:
— Блокировка украино-польской границы: в чем причина протестов и истинные мотивы фермеров?
— Новые антироссийские санкции: как ударят ограничения по экономике РФ?
— Какова судьба НАТО?
— Чего ждать Европе после прихода к власти США Дональда Трампа?
Напомним, ранее экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в НАТО, не выполнивших свои финансовые обязательства.
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию", при котором Россия может напасть на них. По его словам, это может случиться через 5-8 лет.