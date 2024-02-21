Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

Как в Польше работает пропаганда России и какова судьба НАТО после возможного прихода к власти Дональда Трампа? Эти и другие темы обсуждают украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Эфир можно посмотреть в 19:00 по ссылке Новbyb.LIVE.

Чего ждать Европе после возможного прихода Трампа к власти США

В эфире, в частности, обсуждаются следующие темы:

— Блокировка украино-польской границы: в чем причина протестов и истинные мотивы фермеров?

— Новые антироссийские санкции: как ударят ограничения по экономике РФ?

— Какова судьба НАТО?

— Чего ждать Европе после прихода к власти США Дональда Трампа?

Напомним, ранее экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в НАТО, не выполнивших свои финансовые обязательства.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию", при котором Россия может напасть на них. По его словам, это может случиться через 5-8 лет.