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Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

21 февраля 2024 г. 19:00

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19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

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18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

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18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

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18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

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17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

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16:31 Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

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15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

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15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

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14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

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13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

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19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

Text

18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

Text

17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:31 Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

Text

15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

Text

15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

Text

14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

Text

13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

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Как в Польше работает пропаганда России и какова судьба НАТО после возможного прихода к власти Дональда Трампа? Эти и другие темы обсуждают украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Эфир можно посмотреть в 19:00 по ссылке Новbyb.LIVE.

Чего ждать Европе после возможного прихода Трампа к власти США

В эфире, в частности, обсуждаются следующие темы:

— Блокировка украино-польской границы: в чем причина протестов и истинные мотивы фермеров?

— Новые антироссийские санкции: как ударят ограничения по экономике РФ?

— Какова судьба НАТО?

— Чего ждать Европе после прихода к власти США Дональда Трампа?

Напомним, ранее экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в НАТО, не выполнивших свои финансовые обязательства.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию", при котором Россия может напасть на них. По его словам, это может случиться через 5-8 лет.

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19:40 Свитолина уступила Швентек и не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

19:30 Долги одесситов за тепло выросли до 1,5 миллиарда

19:26 Арахамия рассказал о чем Зеленский говорил с депутатами "Слуги народа" на встрече

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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