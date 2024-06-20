Рохов розповів, що впливає на роботу місцевих органів влади

Політтехнолог Руслан Рохов підкреслив, що лідери місцевого самоврядування змагаються у підтримці армії, через зміну попиту виборців. Він наголосив на необхідності культивувати у виборців правильні очікування від місцевої влади, щоб їхня діяльність відповідала актуальним потребам суспільства.

Про це політтехнолог Руслан Рохов у прямому ефірі Вечір.LIVE у четвер, 20 червня.

Потрібно культивувати правильні очікування у виборців

Рохов зазначив, що основна проблема політичної системи полягає в очікуваннях виборців. Адже, саме від них і їхнього попиту залежить діяльність міського голови. Останнє муніципальне дослідження, проведене міжнародним інститутом, показало, що наразі всі схильні до витрат на Сили оборони.

"Нещодавно народні депутати прийняли закон, що дозволяє здійснювати видатки з місцевих бюджетів на потреби ЗСУ. Мова вкотре йде про зміну попиту виборців, що призвело до того, що тепер органи місцевого самоврядування конкурують між собою, хто ж більше підтримує військових", — заявив Рохов.

Він додав, що діяльність місцевих органів прямо пропорційно залежить від того, на що є попит у виборців. Тому політики національного масштабу і експерти мають культивувати попит на правильне очікування виборців щодо того, чим повинна займатися місцева влада.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що квінтесенція роботи київської влади останніх років полягає у тому, що все руйнується і сипеться. Також він назвав одну з ймовірних причин падіння мосту в столиці, який обвалився на проїжджу частину.

Також раніше ми писали, що парламентська тимчасова спеціальна комісія закликає відновити місцеве самоврядування міста Києва. Там також пропонують розробити законодавчі пропозиції щодо законодавства про столицю.