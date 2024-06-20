Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що квінтесенція роботи київської влади останніх років полягає у тому, що все руйнується і сипеться. Також він назвав одну з ймовірних причин падіння мосту в столиці, який обвалився на проїжджу частину.

Про це Олег Попенко розповів в етері Ранок.LIVE у четвер, 20 червня.

Експерт прокоментував ситуацію з київським мостом

Попенко каже, що не вірить у слова інженерки, яка стверджує, що 2-3 рази на тиждень проводиться перевірка всіх 96 мостів у столиці. Бо вважає, що це фізично нереально.

Крім того, за його словами, одна труба на зруйнованому мості була незаконною. Попенко припустив, що це могло стати причиною обвалу.

Нагадаємо, в середу, 19 червня, у Києві обвалився пішохідний тротуар на мосту по Жилянській вулиці. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також ми повідомляли, що Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень.

Раніше ми писали, що у Києві директору генпідрядної організації поліція повідомила про підозру у завданні збитків на 24 мільйони гривень на будівництві Подільського мосту. Фігуранту справи загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.