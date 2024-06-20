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Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

20 червня 2024 р. 17:12

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17:12 Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

Text

17:03 Хто платить за відключення — підприємці чи клієнти

Text

13:08 Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

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11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

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10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

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10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що квінтесенція роботи київської влади останніх років полягає у тому, що все руйнується і сипеться. Також він назвав одну з ймовірних причин падіння мосту в столиці, який обвалився на проїжджу частину.

Про це Олег Попенко розповів в етері Ранок.LIVE у четвер, 20 червня.

Експерт прокоментував ситуацію з київським мостом

Попенко каже, що не вірить у слова інженерки, яка стверджує, що 2-3 рази на тиждень проводиться перевірка всіх 96 мостів у столиці. Бо вважає, що це фізично нереально.

Крім того, за його словами, одна труба на зруйнованому мості була незаконною. Попенко припустив, що це могло стати причиною обвалу.

Нагадаємо, в середу, 19 червня, у Києві обвалився пішохідний тротуар на мосту по Жилянській вулиці. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також ми повідомляли, що Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень. 

Раніше ми писали, що у Києві директору генпідрядної організації поліція повідомила про підозру у завданні збитків на 24 мільйони гривень на будівництві Подільського мосту. Фігуранту справи загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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17:42 Прикордонники показали ефектні кадри прицільного удару по позиціях ворога

17:40 Представники ТЦК перевищують свої повноваження — куди звертатися

17:30 Одразу два розвідувальника НАТО патрулюють близько Одеської області — деталі місій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:27 Звільнення з військової служби — що говорить новий закон

17:22 Південна Корея перегляне поставки зброї Україні — що відомо

17:14 Третя штурмова бригада на Харківщині розгромила дронами російський загін і танк — ефектне відео

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13:08 Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

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11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

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07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

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23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання