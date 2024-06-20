Обвал киевского моста — Попенко осудил работу столичных властей

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что квинтэссенция работы киевской власти последних лет состоит в том, что все рушится и сыпется. Также он назвал одну из вероятных причин падения моста в столице, обрушившегося на проезжую часть.

Об этом Олег Попенко рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 20 июня.

Эксперт прокомментировал ситуацию с киевским мостом

Попенко говорит, что не верит в слова инженерки, утверждающей, что 2-3 раза в неделю проводится проверка всех 96 мостов в столице. Потому что считает, что это физически нереально.

Кроме того, по его словам, одна труба на разрушенном мосту была незаконной. Попенко предположил, что это могло стать причиной обрушения.

Напомним, в среду, 19 июня, в Киеве обрушился пешеходный тротуар на мосту по Жилянской улице. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также мы сообщали, что Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Ранее мы писали, что в Киеве директору генподрядной организации полиция сообщила о подозрении в нанесении ущерба на 24 миллиона гривен на строительстве Подольского моста. Фигуранту дела грозит до двенадцати лет лишения свободы.