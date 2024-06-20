Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Нещодавно у Києві обвалився пішохідний тротуар на мосту по Жилянській вулиці. В уряді вже заявили, що у Києві рівень менеджменту на рівні самоврядування є одним з найгірших в Україні.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 20 травня.

Київське самоврядування найгірше в Україні

На думку нардепа, витрачання бюджету на побудову нової інфраструктури, коли потрібна підтримка та ремонт вже чинної, є абсурдом.

"Інфраструктура в Києві розсипається. За останній тиждень можна перелічити кількість випадків, що трапляються. Фактично, кожна галузь не витримує. Замість цього, ми знову бачимо нові парки та сквери, хоча зі старими ніхто ладу не навів", — каже він.

Нагадаємо, раніше на обвал мосту відреагували народні депутати від фракції "Слуга народу", де заявили, що такі явища повторюються вже не перший раз.

Також додамо, що КМДА планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра за 2 мільярди гривень.