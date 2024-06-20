Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість arrow
Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

20 червня 2024 р. 11:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Text

10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

Text

10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

Text

08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

19 червня 2024
Text

23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

Text

21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

Text

21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

Text

19:59 Час для проведення Саміту миру був обраний невдало — нардеп пояснив чому

Text

18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Text

10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

Text

10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

Text

08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

19 червня 2024
Text

23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

Text

21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

Text

21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

Text

19:59 Час для проведення Саміту миру був обраний невдало — нардеп пояснив чому

Text

18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Нещодавно у Києві обвалився пішохідний тротуар на мосту по Жилянській вулиці. В уряді вже заявили, що у Києві рівень менеджменту на рівні самоврядування є одним з найгірших в Україні.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 20 травня.

Київське самоврядування найгірше в Україні

На думку нардепа, витрачання бюджету на побудову нової інфраструктури, коли потрібна підтримка та ремонт вже чинної, є абсурдом.

"Інфраструктура в Києві розсипається. За останній тиждень можна перелічити кількість випадків, що трапляються. Фактично, кожна галузь не витримує. Замість цього, ми знову бачимо нові парки та сквери, хоча зі старими ніхто ладу не навів", — каже він.

Нагадаємо, раніше на обвал мосту відреагували народні депутати від фракції "Слуга народу", де заявили, що такі явища повторюються вже не перший раз.

Також додамо, що КМДА планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра за 2 мільярди гривень. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

11:00 Тисячі жителів Одеси залишились без водопостачання до вечора — хто саме

Text

10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

10:55 На Київщині відновлюють енергопостачання після обстрілів — які строки назвали в ДТЕК

10:52 Кінцева зупинка — прикордонники показали розгром техніки РФ під час штурму на Донеччині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:31 Податки для ФОП на спрощеній системі — що змінилось у 2024 році

10:31 Міноборони запустило чатбот "Армія+" — яка його функція

10:30 Тур Чорним морем — на Одещині відновляють сполучення з Грузією

10:28 На Харківщині лунали вибухи — ворог обстрілював КАБами табори відпочинку і будинки

10:19 ЗСУ просуваються на Харківщині, триває блокування окупантів на заводі у Вовчанську, — ISW

11:00 Тисячі жителів Одеси залишились без водопостачання до вечора — хто саме

10:55 На Київщині відновлюють енергопостачання після обстрілів — які строки назвали в ДТЕК

10:52 Кінцева зупинка — прикордонники показали розгром техніки РФ під час штурму на Донеччині

10:31 Податки для ФОП на спрощеній системі — що змінилось у 2024 році

10:31 Міноборони запустило чатбот "Армія+" — яка його функція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:30 Тур Чорним морем — на Одещині відновляють сполучення з Грузією

10:28 На Харківщині лунали вибухи — ворог обстрілював КАБами табори відпочинку і будинки

10:19 ЗСУ просуваються на Харківщині, триває блокування окупантів на заводі у Вовчанську, — ISW

09:58 На Дніпропетровщині лунали вибухи — зруйновано об'єкти енергетики, є постраждалі

09:53 Кого з чоловіків мобілізують до 25 років — пояснення юриста

06:40 Ціни на мідь у червні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів в Україні

19 червня 2024
Ексклюзив

21:13 Що може наблизити перемогу України — голова Грузинського легіону

19:14 Прагнення до миру — одесити про те, як змусити Росію сісти за стіл переговорів

Ексклюзив

14:40 Made in Ukraine — як Україна створює імперію дронів

Ексклюзив

08:37 Байден або Трамп — хто краще допоможе Україні перемогти у війні

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету в червні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

05:54 Мирний саміт та ультиматум Кремля — що вдалося досягти Україні і коли чекати на переговори з РФ

18 червня 2024
Ексклюзив

20:17 Українсько-польські відносини — чого чекати у майбутньому

06:40 Ціни на дорогоцінні метали в Україні — скільки коштує золото у червні

05:23 Аналіз ринку праці в Україні у червні — ТОП вакансій у будівництві з найбільшими зарплатами

Text

11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Text

10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

Text

10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

Text

08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

19 червня 2024
Text

23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

Text

21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

Text

21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

Text

19:59 Час для проведення Саміту миру був обраний невдало — нардеп пояснив чому

Text

18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE