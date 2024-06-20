Обвал моста в Киеве — нардеп Безгин раскритиковал столичную власть за халатность

Недавно в Киеве обрушился пешеходный тротуар на мосту по Жилянской улице. В правительстве уже заявили, что в Киеве уровень менеджмента на уровне самоуправления является одним из самых плохих в Украине.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин в эфире Ранок.LIVE в четверг, 20 мая.

Киевское самоуправление наихудшее в Украине

По мнению нардепа, расходование бюджета на строительство новой инфраструктуры, когда требуется поддержка и ремонт уже действующей, является абсурдом.

"Инфраструктура в Киеве рассыпается. За последнюю неделю можно перечислить количество случаев. Собственно, каждая отрасль не выдерживает. Вместо этого, мы снова видим новые парки и скверы, хотя со старыми никто порядка не привел", — говорит он.

Напомним, ранее на обрушение моста отреагировали народные депутаты от фракции "Слуга народа", где заявили, что такие явления повторяются уже не первый раз.

Также добавим, что КГГА планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро , объединяющего левый и правый берега Днепра за 2 миллиарда гривен.