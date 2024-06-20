Рохов рассказал, что влияет на работу местных органов власти

Политтехнолог Руслан Рохов подчеркнул, что лидеры местного самоуправления соревнуются в поддержке армии из-за изменения спроса избирателей. Он отметил необходимость культивировать у избирателей правильные ожидания от местных властей, чтобы их деятельность отвечала актуальным потребностям общества.

Об этом политтехнолог Руслан Рохов в прямом эфире Вечір.LIVE в четверг, 20 июня.

Следует культивировать правильные ожидания у избирателей

Рохов отметил, что основная проблема политической системы состоит в ожиданиях избирателей. Ведь именно от них и их спроса зависит деятельность городского головы. Последнее муниципальное исследование, проведенное международным институтом, показало, что все склонны к расходам на Силы обороны.

"Недавно народные депутаты приняли закон, разрешающий осуществлять расходы из местных бюджетов на нужды ВСУ. Речь идет о смене спроса избирателей, что привело к тому, что теперь органы местного самоуправления конкурируют между собой, кто же больше поддерживает военных" , — заявил Рохов. .

Он добавил, что деятельность местных органов прямо пропорционально зависит от того, на что есть спрос у избирателей. Поэтому политики национального масштаба и эксперты должны культивировать спрос на правильное ожидание избирателей относительно того, чем должны заниматься местные власти.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что квинтэссенция работы киевской власти последних лет состоит в том, что все рушится и сыпется. Также он назвал одну из вероятных причин падения моста в столице, обрушившегося на проезжую часть.

Также ранее мы писали, что парламентская специальная временная комиссия призывает восстановить местное самоуправление города Киева. Там также предлагают разработать законодательные предложения по законодательству о столице.