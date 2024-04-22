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Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

22 квітня 2024 р. 10:51

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10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

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09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

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Народний депутат Ігор Фріс заявив, що станом на сьогоднішній день ефективність взаємодії між Верховною Радою та Кабінетом міністрів значно нижча, ніж була до війни. Причиною називає зміну конфігурації роботи ВР. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Робота між Радою та урядом

"Після повномасштабного вторгнення і зміни конфігурації Верховної Ради ми втратили повноцінний зв'язок з урядом", — сказав Фріс, говорячи про зниження ефективності роботи між ВР та урядом. 

Він додав, що ефективної комунікації між органами не відбувається, оскільки представники Кабінету міністрів не приходять до Ради. Всі питання вирішуються у паперовому форматі. 

"Ходити по кабінетах і стукатися до них у двері нардепи не мають часу. Наше завдання полягало у тому, коли вони приходять до Ради, отримувати відповіді на свої питання. Сьогодні лише триває паперова переписка", — сказав Фріс. 

Нагадаємо, раніше Фріс розповів про кадрові зміни в уряді та хто може потрапити під звільнення.

До слова, днями Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького. Перед цим Уряд відсторонив від посади секретаря РНБО Олексія Данілова. 

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10:45 Столтенберг заявив, що затримка з допомогою США Україні мала наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

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18:32 Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу

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