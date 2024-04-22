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Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

22 апреля 2024 г. 10:51

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10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

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09:39 Кадровые изменения в правительстве — нардеп рассказал, кто может попасть под увольнение

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-й ОШБр ответил о шансах создания подразделений с заключенными для ВСУ по примеру России

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18:32 Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

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Народный депутат Игорь Фрис заявил, что по состоянию на сегодняшний день эффективность взаимодействия между Верховной Радой и Кабинетом министров значительно ниже, чем была до войны. Причиной называет изменение конфигурации работы ВР.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Работа между Советом и правительством

"После полномасштабного вторжения и изменения конфигурации Верховной Рады мы лишились полноценной связи с правительством", — сказал Фрис, говоря о снижении эффективности работы между ВР и правительством.

Он добавил, что эффективной коммуникации между органами не происходит, поскольку представители Кабинета министров не приходят в Раду. Все вопросы решаются в бумажном формате.

"Ходить по кабинетам и стучаться к ним в дверь у нардепов нет времени. Наша задача заключалась в том, когда они приходят в Раду, получать ответы на свои вопросы. Сегодня только идет бумажная переписка", — сказал Фрис.

Напомним, ранее Фрис рассказал о кадровых изменениях в правительстве и кто может попасть под увольнение.

К слову, на днях Кабинет министров уволил первого замминистра иностранных дел Николая Точицкого. Перед этим правительство отстранило от должности секретаря СНБО Алексея Данилова.

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10:45 Угроза вражеских ракетоносителей продолжается — какая ситуация в Черном море

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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