Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

Народный депутат Игорь Фрис заявил, что по состоянию на сегодняшний день эффективность взаимодействия между Верховной Радой и Кабинетом министров значительно ниже, чем была до войны. Причиной называет изменение конфигурации работы ВР.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Работа между Советом и правительством

"После полномасштабного вторжения и изменения конфигурации Верховной Рады мы лишились полноценной связи с правительством", — сказал Фрис, говоря о снижении эффективности работы между ВР и правительством.

Он добавил, что эффективной коммуникации между органами не происходит, поскольку представители Кабинета министров не приходят в Раду. Все вопросы решаются в бумажном формате.

"Ходить по кабинетам и стучаться к ним в дверь у нардепов нет времени. Наша задача заключалась в том, когда они приходят в Раду, получать ответы на свои вопросы. Сегодня только идет бумажная переписка", — сказал Фрис.

Напомним, ранее Фрис рассказал о кадровых изменениях в правительстве и кто может попасть под увольнение.

К слову, на днях Кабинет министров уволил первого замминистра иностранных дел Николая Точицкого. Перед этим правительство отстранило от должности секретаря СНБО Алексея Данилова.