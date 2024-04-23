Результат ротації — Братчук прокоментував переведення Гуменюк на іншу посаду

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що Наталю Гуменюк, колишню речницю Сил оборони Півдня, не звільнили, а перевели на іншу посаду. За його словами, відбулася так звана ротація.

Про це Братчук сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ротації у ЗСУ

За словами Братчука, у Гуменюк закінчився термін відрядження. Відтепер вона буде виконувати інші функціональні обов’язки на іншій посаді.

"Відбулася ротація. Це нормально для ЗСУ. Нічого дивного я тут не бачу. Треба подякувати за роботу та рухатися далі", — сказав Братчук.

Нагадаємо, нещодавно у Силах оборони півдня вирішили провести ротаційні заходи щодо спікерки Наталії Гуменюк. Було прийнято рішення виключити її з цього угруповання військ.

Так, новим речником Сил оборони півдня України став Дмитро Плетенчук. До вказаного призначення військовий був речником ВМС України.

До слова, раніше народний депутат Ігор Фріс розповів про кадрові зміни в уряді та хто може потрапити під звільнення.