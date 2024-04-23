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Результат ротации — Братчук прокомментировал перевод Гуменюк на другую должность

Результат ротации — Братчук прокомментировал перевод Гуменюк на другую должность

23 апреля 2024 г. 11:18

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Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что Наталью Гуменюк, бывшую пресс-секретарь Сил обороны Юга, не уволили, а перевели на другую должность. По его словам, произошла так называемая ротация.

Об этом Братчук сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Ротации в ВСУ

По словам Братчука, у Гуменюк истек срок командировки. Теперь она будет выполнять другие функциональные обязанности на другой должности.

"Произошла ротация. Это нормально для ВСУ. Ничего удивительного я здесь не вижу. Надо поблагодарить за работу и двигаться дальше", — сказал Братчук.

Напомним, недавно в Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия по спикеру Натальи Гуменюк. Было принято решение исключить ее из этой группировки войск.

Так, новым спикером Сил обороны юга Украины стал Дмитрий Плетенчук. До указанного назначения военный был представителем ВМС Украины.

К слову, ранее народный депутат Игорь Фрис рассказал о кадровых изменениях в правительстве и кто может попасть под увольнение.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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