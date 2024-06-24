Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

Армія Росії влаштувала черговий віроломний ракетний удар по Одесі, а президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Управління держслужби охорони після скарг на його попередника. Водночас стало відомо, чи чекати взимку справжнього блекауту.

Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини".

Головні новини 24 червня

В Одесі росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі, через що сталася масштабна пожежа

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив нового керівника Державної охорони України;

Чи варто очікувати взимку тотального блекауту: відповідь депутата.

Нагадаємо, армія Росії атакувала Одесу ракетами типу "Калібр", запустивши їх з акваторії Азовського моря. Удар прийшовся по продовольчому складу мережі супермаркетів "Таврія В". Пожежа, яка виникла на місці влучення, охопила площу близько 3 000 квадратних метрів. До гасіння від ДСНС було залучено 100 рятувальників та 19 одиниць техніки.

А також Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником Управління державної охорони, який замінив скандального Максима Донця.