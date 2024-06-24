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Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

24 червня 2024 р. 19:29

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19:29 Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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19:29 Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

Text

17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Text

14:38 Як вимикатимуть світло взимку — нардеп Нагорняк озвучив ймовірний сценарій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:07 Братчук назвав умови для знищення Кримського моста

Text

13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

Text

13:07 Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

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12:02 Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

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11:23 Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

Армія Росії влаштувала черговий віроломний ракетний удар по Одесі, а президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Управління держслужби охорони після скарг на його попередника. Водночас стало відомо, чи чекати взимку справжнього блекауту.

Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини". 

Головні новини 24 червня

  • В Одесі росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі, через що сталася масштабна пожежа
  • Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив нового керівника Державної охорони України; 
  • Чи варто очікувати взимку тотального блекауту: відповідь депутата.

Нагадаємо, армія Росії атакувала Одесу ракетами типу "Калібр", запустивши їх з акваторії Азовського моря. Удар прийшовся по продовольчому складу мережі супермаркетів "Таврія В". Пожежа, яка виникла на місці влучення, охопила площу близько 3 000 квадратних метрів. До гасіння від ДСНС було залучено 100 рятувальників та 19 одиниць техніки.

А також Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником Управління державної охорони, який замінив скандального Максима Донця

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20:16 Пожежа в Підмосков’ї — число жертв збільшилось до дев’яти

20:06 Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії — є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

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15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

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14:38 Як вимикатимуть світло взимку — нардеп Нагорняк озвучив ймовірний сценарій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

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11:23 Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року