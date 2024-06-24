Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

Армия России совершила очередной вероломный ракетный удар по Одессе, а президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Управления госслужбы охраны после жалоб на его предшественника. В то же время стало известно, ждать ли зимой настоящего блекаута.

Обо всем этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".

Главные новости 24 июня

В Одессе россияне попали в гражданскую инфраструктуру, из-за чего вспыхнул масштабный пожар;

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил нового главу Государственной охраны Украины;

Следует ли ожидать зимой тотального блекаута: ответ депутата.

Напомним, армия России атаковала Одессу ракетами типа "Калибр", запустив их из акватории Азовского моря. Удар пришелся по продовольственному составу сети супермаркетов "Таврия В". Пожар, возникший на месте попадания, охватил площадь около 3 000 квадратных метров. К тушению ГСЧС привлекла 100 спасателей и 19 единиц техники.

А также Владимир Зеленский назначил Алексея Морозова новым начальником Управления государственной охраны, заменившим скандального Максима Донца.