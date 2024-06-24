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Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

24 июня 2024 г. 19:29

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19:29 Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

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17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.

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17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

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15:28 В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

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14:38 Как будут выключать свет зимой – нардеп Нагорняк озвучил вероятный сценарий

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14:07 Братчук назвал условия для уничтожения Крымского моста

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13:16 Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

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13:07Активность российских ДРГ в Сумской области — Демченко сообщил об актуальной ситуации

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12:02 Сколько схем для выезда уклонистов за границу разоблачила ГПСУ —Демченко назвал цифры

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11:23 Нардеп Камельчук объяснил заявление Буданова о границах 1991 года

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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19:29 Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

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17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.

Text

17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

Text

15:28 В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

Text

14:38 Как будут выключать свет зимой – нардеп Нагорняк озвучил вероятный сценарий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:07 Братчук назвал условия для уничтожения Крымского моста

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13:16 Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

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13:07 Активность российских ДРГ в Сумской области — Демченко сообщил об актуальной ситуации

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12:02 Сколько схем для выезда уклонистов за границу разоблачила ГПСУ —Демченко назвал цифры

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11:23 Нардеп Камельчук объяснил заявление Буданова о границах 1991 года

Армия России совершила очередной вероломный ракетный удар по Одессе, а президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Управления госслужбы охраны после жалоб на его предшественника. В то же время стало известно, ждать ли зимой настоящего блекаута.

Обо всем этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".

Главные новости 24 июня

  • В Одессе россияне попали в гражданскую инфраструктуру, из-за чего вспыхнул масштабный пожар;
  • Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил нового главу Государственной охраны Украины;
  • Следует ли ожидать зимой тотального блекаута: ответ депутата.

Напомним, армия России атаковала Одессу ракетами типа "Калибр", запустив их из акватории Азовского моря. Удар пришелся по продовольственному составу сети супермаркетов "Таврия В". Пожар, возникший на месте попадания, охватил площадь около 3 000 квадратных метров. К тушению ГСЧС привлекла 100 спасателей и 19 единиц техники.

А также Владимир Зеленский назначил Алексея Морозова новым начальником Управления государственной охраны, заменившим скандального Максима Донца.

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20:06 Зеленский заявил о замене Содоля — главное из обращения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

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15:28 В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

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14:38 Как будут выключать свет зимой – нардеп Нагорняк озвучил вероятный сценарий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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