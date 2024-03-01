Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що на сьогоднішній день український бізнес є важливою підтримуючою ланкою економіки, який не лише створює робочі місця в умовах війни, але й забезпечує обороноздатність. Програма "Купуй українське", анонсована Володимиром Зеленським, покликана на те, щоб покращити умови для розвитку підприємців.

Про це народна депутатка сказала в коментарі для Новини.LIVE.

Кешбек за купівлю українських товарів

"Президентом було підняте на новий рівень питання українського бізнесу. На сьогоднішній день український бізнес, сплачуючи податки, створюючи тут робочі місця, він забезпечує функціонування нашого війська", — сказала Шуляк, говорячи про важливість роботи українського бізнесу.

Вона наголосила, що фінансову допомогу партнерів заборонено використовувати на виплати заробітної платні чи на купівлю озброєння. Фактично на себе це взяли бізнесмени.

Тому, за словами депутатки, дуже важливо ще більше підтримувати українських підприємців та покращити умови для комфортної роботи.

"Тому, допомагати українському бізнесу, створювати в Україні саме такі умови, щоб саме тут хотів працювати та розвиватися український бізнес", — сказала Шуляк.

Нагадаємо, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач вважає, що ініціатива про повернення кешбеку при купівлі українських товарів має бути не так державною, як консолідованою програмою бізнесу. На думку експерта, це допоможе значно підвищити рівень економіки в Україні.

До слова, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що у 2023 році українські бізнесмени сплатили на 26% податків і зборів більше, ніж у 2022 році.