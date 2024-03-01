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Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

01 березня 2024 р. 16:39

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16:39 Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

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15:56 Як дорослим впоратися з безсонням — відповів Комаровський

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14:51 Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

Text

14:01 Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

Text

12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

Text

12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підвищення тарифів в Україні

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Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що на сьогоднішній день український бізнес є важливою підтримуючою ланкою економіки, який не лише створює робочі місця в умовах війни, але й забезпечує обороноздатність. Програма "Купуй українське", анонсована Володимиром Зеленським, покликана на те, щоб покращити умови для розвитку підприємців. 

Про це народна депутатка сказала в коментарі для Новини.LIVE.

Кешбек за купівлю українських товарів

"Президентом було підняте на новий рівень питання українського бізнесу. На сьогоднішній день український бізнес, сплачуючи податки, створюючи тут робочі місця, він забезпечує функціонування нашого війська", — сказала Шуляк, говорячи про важливість роботи українського бізнесу. 

Вона наголосила, що фінансову допомогу партнерів заборонено використовувати на виплати заробітної платні чи на купівлю озброєння. Фактично на себе це взяли бізнесмени.

Тому, за словами депутатки, дуже важливо ще більше підтримувати українських підприємців та покращити умови для комфортної роботи. 

"Тому, допомагати українському бізнесу, створювати в Україні саме такі умови, щоб саме тут хотів працювати та розвиватися український бізнес", — сказала Шуляк. 

Нагадаємо, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач вважає, що ініціатива про повернення кешбеку при купівлі українських товарів має бути не так державною, як консолідованою програмою бізнесу. На думку експерта, це допоможе значно підвищити рівень економіки в Україні. 

До слова, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що у 2023 році українські бізнесмени сплатили на 26% податків і зборів більше, ніж у 2022 році. 

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16:57 У Львівській області поліцейські ліквідували нарколабораторію

16:51 Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:45 Арсенал зброї за 6 тисяч — в Одесі викрили торговця боєприпасами

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

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