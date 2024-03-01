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Программа "Покупай украинское" — как инициатива поможет украинскому бизнесу и поднимет экономику

Программа "Покупай украинское" — как инициатива поможет украинскому бизнесу и поднимет экономику

1 марта 2024 г. 16:39

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17:29 Сокращение количества ВУЗов в Украине — депутат рассказала, почему это важно

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16:39 Программа "Покупай украинское" — как инициатива поможет украинскому бизнесу и поднимет экономику

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15:56 Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:51 Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

Text

14:01 Падение ИЛ-76 — Лубинец анонсировал переговоры с Россией по поводу украинских военнопленных

Text

13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

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12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что на сегодняшний день украинский бизнес является важным поддерживающим звеном экономики, которое не только создает рабочие места в условиях войны, но и обеспечивает обороноспособность. Программа "Покупай украинское", анонсированная Владимиром Зеленским, призвана улучшить условия для развития предпринимателей.

Об этом народный депутат сказала в комментарии для Новини.LIVE.

Кешбек за покупку украинских товаров

"Президентом был поднят на новый уровень вопрос украинского бизнеса. На сегодняшний день украинский бизнес, платя налоги, создавая здесь рабочие места, он обеспечивает функционирование нашей армии", — сказала Шуляк, говоря о важности работы украинского бизнеса.

Она подчеркнула, что финансовую помощь партнеров запрещено использовать на выплаты заработной платы или на покупку вооружения. Фактически это на себя взяли бизнесмены.

Поэтому, по словам депутата, очень важно еще больше поддерживать украинских предпринимателей и улучшить условия для комфортной работы.

"Поэтому помогать украинскому бизнесу, создавать в Украине именно такие условия, чтобы именно здесь хотел работать и развиваться украинский бизнес", — сказала Шуляк.

Напомним, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач считает, что инициатива о возвращении кэшбека при покупке украинских товаров должна быть не столько государственной, сколько консолидированной программой бизнеса. По мнению эксперта, это поможет существенно повысить уровень экономики в Украине.

К слову, первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в 2023 году украинские бизнесмены уплатили на 26% налогов и сборов больше, чем в 2022 году.

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17:45 Названы самые безопасные автомобили мира в 2024 году — рейтинг IIHS

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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