Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

У Албанії проходить безпековий саміт "Україна — Західні Балкани" сьогодні, 28 лютого. У рамках заходу президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн проводять спільну пресконференцію.

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Зеленський в Албанії

Як відомо, на саміті "Україна — Південно-Східна Європа" обговорюватимуть питання, що стосуватимуться оборонного співробітництва, миру та безпеки.

На захід прибули 13 європейських лідерів, включно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Крім того, серед присутніх є і шість західнобалканських лідерів, включно з президентом Сербії Александром Вучичем.

Нагадаємо, пізно увечері 27 лютого Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії — Тирани.

Перед цим український лідер перебував у Саудівській Аравії, де провів перемовини зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Головною темою зустрічі була Формула миру.