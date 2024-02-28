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Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

28 лютого 2024 р. 14:25

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14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

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14:03 Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

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13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

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12:41 Українці в російському полоні — які існують методи повернення заручників

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12:02 Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

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11:45 Зеленський прибув на Балканський саміт ЄС в Албанії — прямий ефір

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11:41 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії

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11:01 "Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

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09:56 Зеленський прибув до столиці Албанії напередодні саміту з питань безпеки

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08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

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14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

14:03 Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

Text

13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

Text

12:41 Українці в російському полоні — які існують методи повернення заручників

Text

12:02 Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:45 Зеленський прибув на Балканський саміт ЄС в Албанії — прямий ефір

Text

11:41 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії

Text

11:01 "Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

Text

09:56 Зеленський прибув до столиці Албанії напередодні саміту з питань безпеки

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08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

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У Албанії проходить безпековий саміт "Україна — Західні Балкани" сьогодні, 28 лютого. У рамках заходу президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн проводять спільну пресконференцію. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Зеленський в Албанії 

Як відомо, на саміті "Україна — Південно-Східна Європа" обговорюватимуть питання, що стосуватимуться  оборонного співробітництва, миру та безпеки.

На захід прибули 13 європейських лідерів, включно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Крім того, серед присутніх є і шість західнобалканських лідерів, включно з президентом Сербії Александром Вучичем. 

Нагадаємо, пізно увечері 27 лютого Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії — Тирани.

Перед цим український лідер перебував у Саудівській Аравії, де провів перемовини зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Головною темою зустрічі була Формула миру.

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14:30 Українцям планують підвищити зарплати — що зміниться у 2024 році

14:23 Мбаппе розповів Макрону про свій майбутній клуб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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