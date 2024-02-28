Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

В Албании проходит саммит безопасности "Украина — Западные Балканы" сегодня, 28 февраля. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проводят совместную пресс-конференцию.

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Зеленский в Албании

Как известно, на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" будут обсуждаться вопросы, касающиеся оборонного сотрудничества, мира и безопасности.

На мероприятие прибыли 13 европейских лидеров, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Кроме того, среди присутствующих есть и шесть западнобалканских лидеров, включая президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, поздно вечером 27 февраля Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании Тирану.

До этого украинский лидер находился в Саудовской Аравии, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Главной темой встречи была Формула мира.