Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

В ефірі Ранок.LIVE ведучі обговорять повернення відключень світла в Україні, заява Президента України Володимира Зеленського щодо операції на Курщині. Також експерти обговорять оновлення Кабінетом Міністрів України порядку надання відстрочки від мобілізації.

Переглянути ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 8:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE 20 серпня стали:

Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу;

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;

Ігор Фріс, нардеп, член Комітету з питань правової політики;

Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга Народу";

Оксана Савчук, Народна депутатка, Член Комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Тетяна Тимочко, Голова Всеукраїнської екологічної ліги;

Микола Томенко, політичний та громадський діяч;

Георгій Тука, ексзаступник Міністра з питань ТОТ і ВПО.

В ефірі проаналізують найважливіші події в Україні та світі, а експерти поділяться власними думками та нададуть ексклюзивні коментарі.