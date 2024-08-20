Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE arrow
Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Text

13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Text

13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

В ефірі Ранок.LIVE ведучі обговорять повернення відключень світла в Україні, заява Президента України Володимира Зеленського щодо операції на Курщині. Також експерти обговорять оновлення Кабінетом Міністрів України порядку надання відстрочки від мобілізації.

Переглянути ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 8:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE 20 серпня стали:

  • Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу;
  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
  • Ігор Фріс, нардеп, член Комітету з питань правової політики;
  • Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга Народу";
  • Оксана Савчук, Народна депутатка, Член Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
  • Тетяна Тимочко, Голова Всеукраїнської екологічної ліги;
  • Микола Томенко, політичний та громадський діяч;
  • Георгій Тука, ексзаступник Міністра з питань ТОТ і ВПО.

В ефірі проаналізують найважливіші події в Україні та світі, а експерти поділяться власними думками та нададуть ексклюзивні коментарі. 

Також важливі новини дня по темі:

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:33 Борги за комуналку — як уникнути пені та відключення послуг

08:30 Ізраїль підтримав угоду з ХАМАС про звільнення заручників, яку запропонували США

08:20 Путін панічно боїться краху влади на тлі операції в Курській області — що вказує на це

08:16 Росіяни зранку атакували Київ крилатими ракетами — в ОВА поділились деталями

08:02 На Черкащині ветеран АТО свідомо обрав в'язницю, аби не йти до ТЦК — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

08:00 У чотирьох регіонах приймають заявки на допомогу в 11 тис. гривень — умови

07:54 Черги на кордоні сьогодні — що відбувається на виїздах з України

07:30 Що буде ухилянту за "штурм Тиси" — тюрма, штраф або щось страшніше

07:21 Львівського мобілізованого прикордонника не хотіли звільняти зі служби — чи допоміг йому суд

08:33 Борги за комуналку — як уникнути пені та відключення послуг

08:30 Ізраїль підтримав угоду з ХАМАС про звільнення заручників, яку запропонували США

08:20 Путін панічно боїться краху влади на тлі операції в Курській області — що вказує на це

08:16 Росіяни зранку атакували Київ крилатими ракетами — в ОВА поділились деталями

08:02 На Черкащині ветеран АТО свідомо обрав в'язницю, аби не йти до ТЦК — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 У чотирьох регіонах приймають заявки на допомогу в 11 тис. гривень — умови

07:54 Черги на кордоні сьогодні — що відбувається на виїздах з України

07:30 Що буде ухилянту за "штурм Тиси" — тюрма, штраф або щось страшніше

07:21 Львівського мобілізованого прикордонника не хотіли звільняти зі служби — чи допоміг йому суд

07:01 Клієнтам ПриватБанку блокують рахунки за операції з криптовалютою — деталі

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Text

13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE