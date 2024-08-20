Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

В ефірі Ранок.LIVE ведучі обговорять повернення відключень світла в Україні, заява Президента України Володимира Зеленського щодо операції на Курщині. Також експерти обговорять оновлення Кабінетом Міністрів України порядку надання відстрочки від мобілізації.
Переглянути ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 8:00.
Ефір Ранок.LIVE
Гостями ефіру Ранок.LIVE 20 серпня стали:
- Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу;
- Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
- Ігор Фріс, нардеп, член Комітету з питань правової політики;
- Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга Народу";
- Оксана Савчук, Народна депутатка, Член Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
- Тетяна Тимочко, Голова Всеукраїнської екологічної ліги;
- Микола Томенко, політичний та громадський діяч;
- Георгій Тука, ексзаступник Міністра з питань ТОТ і ВПО.
В ефірі проаналізують найважливіші події в Україні та світі, а експерти поділяться власними думками та нададуть ексклюзивні коментарі.