Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

В эфире Ранок.LIVE ведущие обсудят возвращение отключений света в Украине, заявление Президента Украины Владимира Зеленского по поводу операции на Курщине. Также эксперты обсудят обновление Кабинетом Министров Украины порядка предоставления отсрочки от мобилизации.
Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 8:00.
Эфир Ранок.LIVE
Гостями эфира Ранок.LIVE 20 августа стали:
- Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор запаса;
- Валерий Гончарук, политолог, руководитель Департамента избирательных технологий;
- Игорь Фрис, нардеп, член Комитета по правовой политике;
- Георгий Мазурашу, нардеп, "Слуга Народа";
- Оксана Савчук, Народный депутат, Член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Татьяна Тимочко, Глава Всеукраинской экологической лиги;
- Николай Томенко, политический и общественный деятель;
- Георгий Тука, эксзамминистра по вопросам ТОТ и ВПЛ.
В эфире проанализируют важнейшие события в Украине и мире, а эксперты поделятся своими мыслями и дадут эксклюзивные комментарии.