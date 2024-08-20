Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

В эфире Ранок.LIVE ведущие обсудят возвращение отключений света в Украине, заявление Президента Украины Владимира Зеленского по поводу операции на Курщине. Также эксперты обсудят обновление Кабинетом Министров Украины порядка предоставления отсрочки от мобилизации.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 8:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE 20 августа стали:

Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор запаса;

Валерий Гончарук, политолог, руководитель Департамента избирательных технологий;

Игорь Фрис, нардеп, член Комитета по правовой политике;

Георгий Мазурашу, нардеп, "Слуга Народа";

Оксана Савчук, Народный депутат, Член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Татьяна Тимочко, Глава Всеукраинской экологической лиги;

Николай Томенко, политический и общественный деятель;

Георгий Тука, эксзамминистра по вопросам ТОТ и ВПЛ.

В эфире проанализируют важнейшие события в Украине и мире, а эксперты поделятся своими мыслями и дадут эксклюзивные комментарии.