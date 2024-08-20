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Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024 г. 8:00

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08:00Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
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23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

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23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

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21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

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17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

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16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

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16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

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14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

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13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

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13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
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23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

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16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

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14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

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13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

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13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

В эфире Ранок.LIVE ведущие обсудят возвращение отключений света в Украине, заявление Президента Украины Владимира Зеленского по поводу операции на Курщине. Также эксперты обсудят обновление Кабинетом Министров Украины порядка предоставления отсрочки от мобилизации.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 8:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE 20 августа стали:

  • Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор запаса;
  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель Департамента избирательных технологий;
  • Игорь Фрис, нардеп, член Комитета по правовой политике;
  • Георгий Мазурашу, нардеп, "Слуга Народа";
  • Оксана Савчук, Народный депутат, Член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Татьяна Тимочко, Глава Всеукраинской экологической лиги;
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель;
  • Георгий Тука, эксзамминистра по вопросам ТОТ и ВПЛ.

В эфире проанализируют важнейшие события в Украине и мире, а эксперты поделятся своими мыслями и дадут эксклюзивные комментарии.

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08:02 В Черкасской области ветеран АТО сознательно выбрал тюрьму, чтобы не идти в ТЦК — что решил суд

08:00 В четырех регионах принимают заявки на помощь в 11 тыс. гривен — условия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:54 Очереди на границе сегодня — что происходит на выездах из Украины

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