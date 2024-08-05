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Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

5 августа 2024 г. 18:39

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18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

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17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

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17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

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17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

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14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

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14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

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В Киеве возле станции метро Академгородок продолжается снос незаконных киосков. На месте работ сейчас можно увидеть груды хлама, которые остались после ликвидации торговых точек.

На месте происшествия побывал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Снос киосков на Академгородке

В Киеве от незаконных торговых киосков возле станции метро "Академгородок" осталась куча мусора.

"За последний месяц в столице снесли более 300 МАФов. Больше всего в Шевченковском, Деснянском и Подольском районе столицы. Причиной является проблема документации и технически санитарных условий", — рассказал корреспондент.

Работы выполняют работники "Киевблагоустройства". При этом киевляне жалуются, что после демонтажа МАФов коммунальщики оставляют после себя кучи мусора.

Стоит отметить, что коммунальщики не производят полный снос МАФов, за них эту работу выполняют работники частных предприятий.

Так или иначе, вопрос кучи мусора остается открытым. Территория вокруг станции "Академгородок" превращается в свалку.

В целом, киевляне поддерживают снос незаконных торговых точек, но недовольны неспособностью коммунальных служб убирать за собой.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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