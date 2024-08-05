Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

У Києві біля станції метро Академмістечко триває знесення незаконних кіосків. На місці робіт зараз можна побачити купи мотлоху, які лишилися після ліквідації торгівельних точок.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Знесення кіосків на Академмістечку

У Києві від незаконних торгових кіосків біля станції метро "Академмістечко" залишилась купа сміття.

"За останній місяць в столиці знесли більше 300 МАФів. Найбільше у Шевченківському, Деснянському та Подільському районі столиці. Причиною є проблема з документацією та технічно санітарними умовами", — розповів кореспондент.

Роботи виконують працівники "Київблагоустрій". При цьому кияни жаліються, що після демонтажу МАФів комунальники залишають після себе купи сміття.

Варто зазначити, що комунальники не здійснюють повного знесення МАФів, за них цю роботу виконують працівники приватних підприємств.

Так чи інакше, питання купи сміття залишається відкритим. Територія навколо станції "Академмістечко" перетворюється у сміттєзвалище.

Загалом кияни підтримують знесення незаконних торгівельних точок, але незадоволені неспроможністю комунальних служб прибирати за собою.