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Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

05 серпня 2024 р. 18:39

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18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

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17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

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17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

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14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

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14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

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13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

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У Києві біля станції метро Академмістечко триває знесення незаконних кіосків. На місці робіт зараз можна побачити купи мотлоху, які лишилися після ліквідації торгівельних точок.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Знесення кіосків на Академмістечку

У Києві від незаконних торгових кіосків біля станції метро "Академмістечко" залишилась купа сміття.

"За останній місяць в столиці знесли більше 300 МАФів. Найбільше у Шевченківському, Деснянському та Подільському районі столиці. Причиною є проблема з документацією та технічно санітарними умовами", — розповів кореспондент.

Роботи виконують працівники "Київблагоустрій". При цьому кияни жаліються, що після демонтажу МАФів комунальники залишають після себе купи сміття.

Варто зазначити, що комунальники не здійснюють повного знесення МАФів, за них цю роботу виконують працівники приватних підприємств.

Так чи інакше, питання купи сміття залишається відкритим. Територія навколо станції "Академмістечко" перетворюється у сміттєзвалище. 

Загалом кияни підтримують знесення незаконних торгівельних точок, але незадоволені неспроможністю комунальних служб прибирати за собою.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:19 Пам'ятники замість зміни назв — альтернатива перейменуванням в Одесі

18:02 На Харківщині відбудовують зруйнований росіянами Ізюм — які об'єкти в пріоритеті

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