Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

Голова комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко заявив, що закриття МАФів у столиці схожа не на створення чітких і відкритих норм, а на новий перерозподіл ринку. Проте він зазначив, що підтримав заборону торгівлі акцизними товарами в малих формах архітектури.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 червня.

Закриття МАФів в Києві

"Вчора були прийняті нові правила благоустрою і розміщення малих архітектурних форм за новими принципами. Наша фракція за цю історію не голосувала, тому що вона більш нагадує новий перерозподіл ринку, а ніж введення нових і прозорих правил гри на цивілізованому ринку", — заявив депутат.

Вітренко підкреслив, що він підтримав лише одне рішення — заборону торгівлі акцизними товарами в малих формах архітектури. На його думку, це вкрай важливо, адже відомо, що в МАФах функціонують "міні-бари", де можна купити розливний алкоголь, проте це відноситься тільки до нелегального бізнесу.

Нагадаємо, українська влада має намір збільшити ставки акцизного податку на пальне та тютюн з метою наближення чинних норм до вимог законодавства Європейського Союзу (ЄС). Відомо, як це вплине на гаманець простого споживача.

Раніше ми писали, що парламентська тимчасова спеціальна комісія закликає відновити місцеве самоврядування міста Києва. Там також пропонують розробити законодавчі пропозиції щодо законодавства про столицю.