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Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

14 червня 2024 р. 17:47

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17:47 Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

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17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

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12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

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12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

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08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024
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23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

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20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

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Голова комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко заявив, що закриття МАФів у столиці схожа не на створення чітких і відкритих норм, а на новий перерозподіл ринку. Проте він зазначив, що підтримав заборону торгівлі акцизними товарами в малих формах архітектури.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 червня.

Закриття МАФів в Києві

"Вчора були прийняті нові правила благоустрою і розміщення малих архітектурних форм за новими принципами. Наша фракція за цю історію не голосувала, тому що вона більш нагадує новий перерозподіл ринку, а ніж  введення нових і прозорих правил гри на цивілізованому ринку", — заявив депутат.

Вітренко підкреслив, що він підтримав лише одне рішення — заборону торгівлі акцизними товарами в малих формах архітектури. На його думку, це вкрай важливо, адже відомо, що в МАФах функціонують "міні-бари", де можна купити розливний алкоголь, проте це відноситься тільки до нелегального бізнесу.

Нагадаємо, українська влада має намір збільшити ставки акцизного податку на пальне та тютюн з метою наближення чинних норм до вимог законодавства Європейського Союзу (ЄС). Відомо, як це вплине на гаманець простого споживача.

Раніше ми писали, що парламентська тимчасова спеціальна комісія закликає відновити місцеве самоврядування міста Києва. Там також пропонують розробити законодавчі пропозиції щодо законодавства про столицю.

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18:57 Чи реально підписати контракт із ЗСУ, якщо прийшов до ТЦК за повісткою

18:50 Готувала удари по штабах ЗСУ — на Сумщині колаборантку відправили до в'язниці

18:48 Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки в Німеччині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:43 У Німеччині заявили, що скасують мита ЄС на китайські електромобілі — в чому причина

18:42 НАТО не погодило план щорічного фінансування України — Столтенберг назвав причину

18:30 Затори на дорогах та черги на КПП — яка ситуація із виїздом з Одеси у п'ятницю

18:20 В Росії літак не витримав жорсткої посадки і розламався — є постраждалі

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17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

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17:47 Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

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17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

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12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

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12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024
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23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

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20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

Text

20:18 В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

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17:59 Нардеп пояснив, хто має бути заброньований від мобілізації у першу чергу