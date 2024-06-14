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Глава комиссии Киевсовета Витренко прокомментировал закрытие МАФов в столице

Глава комиссии Киевсовета Витренко прокомментировал закрытие МАФов в столице

14 июня 2024 г. 17:47

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Глава комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко заявил, что закрытие МАФов в столице похоже не на создание четких и открытых норм, а на новое перераспределение рынка. Однако он отметил, что поддержал запрет на торговлю акцизными товарами в малых формах архитектуры.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 14 июня.

Закрытие МАФов в Киеве

"Вчера были приняты новые правила благоустройства и размещения малых архитектурных форм по новым принципам. Наша фракция за эту историю не голосовала, потому что она больше напоминает новое перераспределение рынка, чем введение новых и прозрачных правил игры на цивилизованном рынке", — заявил депутат.

Витренко подчеркнул, что он поддержал только одно решение – запрет торговли акцизными товарами в малых формах архитектуры. По его мнению, это крайне важно, ведь известно, что в МАФах функционируют "мини-бары", где можно купить разливной алкоголь, однако это относится только к нелегальному бизнесу.

Напомним, украинские власти намерены увеличить ставки акцизного налога на топливо и табак с целью приближения действующих норм к требованиям законодательства Европейского Союза (ЕС). Известно, как это повлияет на кошелек простого потребителя.

Ранее мы писали, что парламентская временная специальная комиссия призывает восстановить местное самоуправление в Киеве. Там также предлагают разработать законодательные предложения по законодательству о столице.

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18:14 Во Львове полиция разоблачила масштабную сеть борделей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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