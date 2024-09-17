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Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

17 вересня 2024 р. 21:32

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20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

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18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

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17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

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Близько 60% американців, в більшості це демократи, хочуть суттєво підтримувати Україну, аби закінчити війну. Однак серед республіканців думки розділилися навпіл і це впливає на результати виборів у США. 

Про це повідомив колишній посол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст у коментарі Новини.LIVE. 

Як Україна впливає на вибори у США

За даними Гербста, у республіканців думки щодо підтримки України розділились навпіл. Більшість республіканців у Конгресі розуміють: потрібно перемогти російського диктатора Володимира Путіна. Але є гучна меншість, прихильники Дональда Трампа, які наївно не бачать, що Путін вважає США головним ворогом. 

Він додав, що наразі неясно, чи Трамп дотримуватиметься такої політики. Він підтримав допомогу Україні, а його прихильники гучно виступали проти.

Відповідаючи на питання про запланований візит Зеленського до США, де він покаже мирний план України Камалі Гарріс і Дональду Трампу, посол сказав, що він покаже "поступки для миру", захищаючи суверенітет, цілісність і безпеку України. 

"Не думаю, що побачимо серйозні поступки з його боку. Він натякне на можливі поступки, якщо гарантують безпеку України. Єдиний спосіб — дати Україні зброю, щоб Путін програв, і ввести Україну в НАТО", — наголосив  Гербст. 

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21:08 Помпео прокоментував "мирний план" Трампа щодо України та дав нові прогнози

21:01 Договірний матч у чемпіонаті України — яке рішення ухвалили в УАФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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