Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Близько 60% американців, в більшості це демократи, хочуть суттєво підтримувати Україну, аби закінчити війну. Однак серед республіканців думки розділилися навпіл і це впливає на результати виборів у США.

Про це повідомив колишній посол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст у коментарі Новини.LIVE.

Як Україна впливає на вибори у США

За даними Гербста, у республіканців думки щодо підтримки України розділились навпіл. Більшість республіканців у Конгресі розуміють: потрібно перемогти російського диктатора Володимира Путіна. Але є гучна меншість, прихильники Дональда Трампа, які наївно не бачать, що Путін вважає США головним ворогом.

Він додав, що наразі неясно, чи Трамп дотримуватиметься такої політики. Він підтримав допомогу Україні, а його прихильники гучно виступали проти.

Відповідаючи на питання про запланований візит Зеленського до США, де він покаже мирний план України Камалі Гарріс і Дональду Трампу, посол сказав, що він покаже "поступки для миру", захищаючи суверенітет, цілісність і безпеку України.

"Не думаю, що побачимо серйозні поступки з його боку. Він натякне на можливі поступки, якщо гарантують безпеку України. Єдиний спосіб — дати Україні зброю, щоб Путін програв, і ввести Україну в НАТО", — наголосив Гербст.