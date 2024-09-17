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Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

17 сентября 2024 г. 21:32

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21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

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21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

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20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

Text

20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

Text

18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

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Text

17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

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Около 60% американцев, в большинстве это демократы, хотят существенно поддерживать Украину, чтобы закончить войну. Однако среди республиканцев мнения разделились пополам, и это влияет на результаты выборов в США.

Об этом сообщил бывший посол США в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Гербст в комментарии Новини.LIVE.

Как Украина влияет на выборы в США

По данным Гербста, у республиканцев мнения о поддержке Украины разделились пополам. Большинство республиканцев в Конгрессе понимают: нужно победить российского диктатора Владимира Путина. Но есть громкое меньшинство, поклонники Дональда Трампа, которые наивно не видят, что Путин считает США главным врагом.

Он добавил, что пока неясно, будет ли Трамп придерживаться такой политики. Он поддержал помощь Украине, а его поклонники громко выступали против.

Отвечая на вопрос о планируемом визите Зеленского в США, где он покажет мирный план Украины Камале Харрис и Дональду Трампу, посол сказал, что он покажет "уступки миру", защищая суверенитет, целостность и безопасность Украины.

"Не думаю, что увидим серьезные уступки с его стороны. Он намекнет на возможные уступки, если гарантируют безопасность Украины. Единственный способ — дать Украине оружие, чтобы Путин проиграл, и ввести Украину в НАТО", — подчеркнул Гербст.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

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