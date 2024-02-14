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Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

14 лютого 2024 р. 10:20

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10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

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10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

Text

09:45 Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

Text
Новина з відео

08:12 Коли Україні очікувати допомоги від США — ефір Новини.LIVE

13 лютого 2024
Text

19:00 У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

Text

17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

Text

17:08 Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

Text

15:50 Сирському не позаздриш — експерт про кадрові зміни й до чого вони можуть призвести

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Польща вибачилась за інцидент з українським зерном на кордоні, в Авдіївці вперше за два роки провели ротацію, а Олексія Арестовича помітили у Монако. Останні новини України за 13 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Блокада кордону з Польщею триває

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • Польща перепросила за інцидент зі знищенням зерна на кордоні, але блокада триває.
  • Сенат США ухвалив допомогу для України — черга за Палатою представників.
  • Ротація в Авдіївці: 3 ОШБр замінила 110 ОМБр, яка боронила місто протягом двох років. 
  • У Москві спалахнули пожежі на двох заводах. 
  • Арестовича помітили у Монако. 
  • Міжнародний день презерватива: кияни розповіли, як слідкують за своїм сексуальним здоров'ям. 

Нагадаємо, польські фермери відновили протести на пункті пропуску "Шегині" та розширили на КПП "Устилуг" та "Угринів". Станом на ранок вівторка, 13 лютого, у черзі по той бік кордону перебувало близько 1250 фур. 

Також ми писали, військовий експерт назвав три сценарії щодо розвитку ситуації в Авдіївці.

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10:16 Атака ГУР на корабель "Цезар Куніков" — з'явилося відео з місця подій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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