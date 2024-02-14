Польща вибачилась за інцидент з українським зерном на кордоні, в Авдіївці вперше за два роки провели ротацію, а Олексія Арестовича помітили у Монако. Останні новини України за 13 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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Блокада кордону з Польщею триває

У випуску новин ви дізнаєтеся:

Польща перепросила за інцидент зі знищенням зерна на кордоні, але блокада триває.

Сенат США ухвалив допомогу для України — черга за Палатою представників.

Ротація в Авдіївці: 3 ОШБр замінила 110 ОМБр, яка боронила місто протягом двох років.

У Москві спалахнули пожежі на двох заводах.

Арестовича помітили у Монако.

Міжнародний день презерватива: кияни розповіли, як слідкують за своїм сексуальним здоров'ям.

Нагадаємо, польські фермери відновили протести на пункті пропуску "Шегині" та розширили на КПП "Устилуг" та "Угринів". Станом на ранок вівторка, 13 лютого, у черзі по той бік кордону перебувало близько 1250 фур.

Також ми писали, військовий експерт назвав три сценарії щодо розвитку ситуації в Авдіївці.