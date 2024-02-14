Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

Польша принесла извинения за инцидент с украинским зерном на границе, в Авдеевке впервые за два года провели ротацию, а Алексея Арестовича заметили в Монако. Последние новости Украины за 13 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Блокада границы с Польшей продолжается

В выпуске новостей вы узнаете:

Польша извинилась за инцидент с уничтожением зерна на границе, но блокада продолжается.

Сенат США принял помощь для Украины — очередь за Палатой представителей.

Ротация в Авдеевке: 3 ОШБр заменила 110 ОМБр, защищавших город в течение двух лет.

В Москве загорелись пожары на двух заводах.

Арестович был замечен в Монако.

Международный день презерватива: киевляне рассказали, как следят за своим сексуальным здоровьем.

Напомним, польские фермеры возобновили протесты на пункте пропуска "Шегини" и расширили на КПП "Устилуг" и "Угринов". По состоянию на утро вторника, 13 февраля, в очереди за рубежом находилось около 1250 фур.

Также мы писали, что военный эксперт назвал три сценария по развитию ситуации в Авдеевке.