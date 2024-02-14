Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля arrow
Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

14 февраля 2024 г. 10:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:20 Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

Text

09:45 Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

Text
Новость с видео

08:12 Когда Украине ждать помощи от США — эфир Новини.LIVE

13 февраля 2024
Text

19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

Text

17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

Text

17:08 Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

Text

15:50 Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст песни Teresa & Maria неизменный — Jerry Heil назвала причину

Text

14:35 Эксперт рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ждать ли приглашения на саммите в США

Text

10:20 Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

Text

09:45 Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

Text
Новость с видео

08:12 Когда Украине ждать помощи от США — эфир Новини.LIVE

13 февраля 2024
Text

19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

Text

17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

Text

17:08 Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

Text

15:50 Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст песни Teresa & Maria неизменный — Jerry Heil назвала причину

Text

14:35 Эксперт рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ждать ли приглашения на саммите в США

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42

Польша принесла извинения за инцидент с украинским зерном на границе, в Авдеевке впервые за два года провели ротацию, а Алексея Арестовича заметили в Монако. Последние новости Украины за 13 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Блокада границы с Польшей продолжается

В выпуске новостей вы узнаете:

  • Польша извинилась за инцидент с уничтожением зерна на границе, но блокада продолжается.
  • Сенат США принял помощь для Украины — очередь за Палатой представителей.
  • Ротация в Авдеевке: 3 ОШБр заменила 110 ОМБр, защищавших город в течение двух лет.
  • В Москве загорелись пожары на двух заводах.
  • Арестович был замечен в Монако.
  • Международный день презерватива: киевляне рассказали, как следят за своим сексуальным здоровьем.

Напомним, польские фермеры возобновили протесты на пункте пропуска "Шегини" и расширили на КПП "Устилуг" и "Угринов". По состоянию на утро вторника, 13 февраля, в очереди за рубежом находилось около 1250 фур.

Также мы писали, что военный эксперт назвал три сценария по развитию ситуации в Авдеевке.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

10:20 Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

Новость с видео

10:16 Атака ГУР на корабль "Цезарь Куников" — появилось видео с места событий

10:16 ПриватБанк возглавил рейтинг-2023 банков по прибыли — сколько заработал

10:15 Локальные пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро среды

09:59 В полиции рассказали, сколько справок ВВК о непригодности к военной службе уже отменено

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:59 Почеттино лично заблокировал трансфер Мудрика в Баварию

Text

09:45 Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

09:45 Украинцам предоставят по 2,5 тыс. евро поддержки — кто получит гранты

09:34 В Генштабе подтвердили уничтожение БДК "Цезарь Куников" в Черном море

09:27 Лунин стал на один уровень с Куртуа — что случилось

Новость с видео

10:16 Атака ГУР на корабль "Цезарь Куников" — появилось видео с места событий

10:16 ПриватБанк возглавил рейтинг-2023 банков по прибыли — сколько заработал

10:15 Локальные пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро среды

09:59 В полиции рассказали, сколько справок ВВК о непригодности к военной службе уже отменено

09:59 Почеттино лично заблокировал трансфер Мудрика в Баварию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:45 Украинцам предоставят по 2,5 тыс. евро поддержки — кто получит гранты

09:34 В Генштабе подтвердили уничтожение БДК "Цезарь Куников" в Черном море

09:27 Лунин стал на один уровень с Куртуа — что случилось

09:25 Украина получит грант в 200 млн евро от Франции — на что пойдут средства

09:09 Эстония задумалась над закрытием границы с РФ — какая причина

Новость с видео

07:40 Цветы на День влюбленных — какая цена на одесском Привозе

Новость с фото

06:45 В Украине дорожают бензин и дизтопливо — сколько сегодня стоит топливо на АЗС

06:40 Цены на цветные металлы в феврале — сколько стоит 1 кг меди в Украине

06:30 Февральский Рамштайн — о чем Запад на этот раз будет говорить с Украиной

Новость с фото

05:09 Цены на продукты в 2024 году — на сколько в Украине подорожали овощи в феврале

13 февраля 2024
Новость с фото

19:01 Искусственный интеллект поразил креативом — три интересных идеи для празднования Дня влюбленных

Новость с фото

15:33 Что подарить любимому человеку в День святого Валентина. ТОП недорогих и оригинальных идей

Новость с видео

07:40 День влюбленных — будут ли одесситы отмечать этот праздник

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит 1 кг лома в феврале

06:30 Александр Павлюк — что известно о преемнике Сырского

Text

10:20 Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

Text

09:45 Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

Text
Новость с видео

08:12 Когда Украине ждать помощи от США — эфир Новини.LIVE

13 февраля 2024
Text

19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

Text

17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

Text

17:08 Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

Text

15:50 Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст песни Teresa & Maria неизменный — Jerry Heil назвала причину

Text

14:35 Эксперт рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ждать ли приглашения на саммите в США