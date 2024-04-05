Політолог розкрив причини низького рівня допомоги Заходу Україні

Європейські країни не поспішають допомагати Україні у війні з Росією тому, що самі потерпають від нестачі коштів. Крім того, повномасштабне вторгнення погіршило рівень життя на Заході.

Про це розповів політтехнолог Андрій Золотарьов, який став гостем студії Вечір.LIVE.

Допомога Україні від Заходу — яка ситуація

"Серед європейських країн немає консенсусу. Якби питання допомоги стосувалося, припустимо, Франції, Німеччини, Нідерландів, Скандинавських країн, країни Балтії, це одна ситуація. Але ми бачимо відверту позицію Орбана, який і так блокує ці намагання. Ми бачимо сидіння на двох стільцях Турції, як країни-члена НАТО і Греції, де стосунки як у кішки з собакою, але тим не менш... Тобто, ті країни, які займають особливу позицію. Іспанія, Італія — хоча — так Іспанія передавала допомогу Україні, але там як раз дуже сильні негативні настрої щодо допомоги Україні", — сказав експерт.

За його словами, причина у тому, що цей рік — рік виборів. У багатьох країнах пройшли вибори, в тому числі і в Європарламенті.

І до всього, ті політичні сили, які критикують допомогу Україні через проблеми у нашій країні — корупцію та авторитарний характер влади тощо, не хочуть віддавати свої кошти.

Останнім часом, як каже експерт, європейці теж відчувають брак фінансів. І в першу чергу, через війну в Україні, адже вона спричинила ріст комунальних тарифів та погіршення життя в Європі загалом.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, Конгрес США знову переніс голосування за надання військової допомоги Україні. Тепер воно відбудеться не раніше середини квітня.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що країни Альянсу нададуть Україні новий пакет допомоги. Зокрема наша країна отримає ракети, бронетехніку, боєприпаси та БпЛА.