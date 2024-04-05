Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

У Конгресі США можуть знову відтермінувати голосування за допомогу Україні. Водночас, навіть у разі прийняття такого рішення, уходити в тінь Штати не планують.

Про це в ефірі студії "Вечір. Live" розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Чому Конгрес не поспішає голосувати за надання допомоги Україні

Політтехнолог зазначив, що в РФ є дуже сильний торговий партнер — Китай, який рятує путінську економіку. У зв'язку з цим відхід у тінь для США був би рівноцінним програшу Китаю.

Допомагати Україні — стратегічна зацікавленість США, адже здача України фактично відкрила б війни та фронти в інших частинах світу. Такий розвиток подій став би потрясінням для глобальної економіки.

На думку Бориса Тизенгаузена, голосування не проводять через наближення президентських виборів, які відбудуться у США на початку листопада.

"Ніхто Україну не кидає, але свідоме затягування голосування за допомогу — це історія суто про вибори...Вони більше думають про свого виборця" — підсумував експерт.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, Конгрес США знову переніс голосування за надання військової допомоги Україні. Тепер воно відбудеться не раніше середини квітня.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що країни Альянсу нададуть Україні новий пакет допомоги. Зокрема наша країна отримає ракети, бронетехніку, боєприпаси та БпЛА.