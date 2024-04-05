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Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

05 квітня 2024 р. 01:47

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01:47 Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

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21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Text

14:59 Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

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11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

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У Конгресі США можуть знову відтермінувати голосування за допомогу Україні. Водночас, навіть у разі прийняття такого рішення, уходити в тінь Штати не планують.

Про це в ефірі студії "Вечір. Live" розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Чому Конгрес не поспішає голосувати за надання допомоги Україні

Політтехнолог зазначив, що в РФ є дуже сильний торговий партнер — Китай, який рятує путінську економіку. У зв'язку з цим відхід у тінь для США був би рівноцінним програшу Китаю.

Допомагати Україні — стратегічна зацікавленість США, адже здача України фактично відкрила б війни та фронти в інших частинах світу. Такий розвиток подій став би потрясінням для глобальної економіки.

На думку Бориса Тизенгаузена, голосування не проводять через наближення президентських виборів, які відбудуться у США на початку листопада.

"Ніхто Україну не кидає, але свідоме затягування голосування за допомогу —  це історія суто про вибори...Вони більше думають про свого виборця" —  підсумував експерт.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, Конгрес США знову переніс голосування за надання військової допомоги Україні. Тепер воно відбудеться не раніше середини квітня.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що країни Альянсу нададуть Україні новий пакет допомоги. Зокрема наша країна отримає ракети, бронетехніку, боєприпаси та БпЛА.

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01:42 Блінкен розповів про прогрес України та наближення вступу у НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:40 У Ростовській області гучно — під атакою аеродром, де базується велика кількість Су-34

01:19 Україна могла вивести з ладу 15% НПЗ Росії, — Reuters

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