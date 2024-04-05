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Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

5 апреля 2024 г. 1:47

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01:47 Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

4 апреля 2024
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21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

Text

17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

Text

14:59 Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:28 Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

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11:11 Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

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09:38 Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

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В Конгрессе США могут снова отсрочить голосование за помощь Украине. Впрочем, даже в случае принятия такого решения, уходить в тень Штаты не планируют.

Об этом в эфире студии "Вечер. Live" рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Почему Конгресс не спешит голосовать за оказание помощи Украине

Политтехнолог отметил, что у РФ есть очень сильный торговый партнер — Китай, который спасает путинскую экономику. В связи с этим уход в тень для США был бы равноценным проигрышу Китаю.

Помогать Украине — стратегическая заинтересованность США, ведь сдача Украины фактически открыла бы войны и фронты в других частях мира. Такое развитие событий стало бы потрясением для глобальной экономики.

По мнению Бориса Тизенгаузена, голосование не проводится из-за приближающихся президентских выборов, которые состоятся в США в начале ноября.

"Никто Украину не бросает, но сознательное затягивание голосования за помощь это история сугубо о выборах...Они больше думают о своем избирателе" — подытожил эксперт.

Напомним, по данным издания Bloomberg, Конгресс США снова перенес голосование за оказание военной помощи Украине. Теперь оно состоится не раньше середины апреля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны Альянса предоставят Украине новый пакет помощи. В частности, наша страна получит ракеты, бронетехнику, боеприпасы и БпЛА.

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01:40 В Ростовской области громко — под атакой аэродром, где базируется большое количество Су-34

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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