Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

В Конгрессе США могут снова отсрочить голосование за помощь Украине. Впрочем, даже в случае принятия такого решения, уходить в тень Штаты не планируют.

Об этом в эфире студии "Вечер. Live" рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Почему Конгресс не спешит голосовать за оказание помощи Украине

Политтехнолог отметил, что у РФ есть очень сильный торговый партнер — Китай, который спасает путинскую экономику. В связи с этим уход в тень для США был бы равноценным проигрышу Китаю.

Помогать Украине — стратегическая заинтересованность США, ведь сдача Украины фактически открыла бы войны и фронты в других частях мира. Такое развитие событий стало бы потрясением для глобальной экономики.

По мнению Бориса Тизенгаузена, голосование не проводится из-за приближающихся президентских выборов, которые состоятся в США в начале ноября.

"Никто Украину не бросает, но сознательное затягивание голосования за помощь — это история сугубо о выборах...Они больше думают о своем избирателе" — подытожил эксперт.

Напомним, по данным издания Bloomberg, Конгресс США снова перенес голосование за оказание военной помощи Украине. Теперь оно состоится не раньше середины апреля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны Альянса предоставят Украине новый пакет помощи. В частности, наша страна получит ракеты, бронетехнику, боеприпасы и БпЛА.