Политолог раскрыл причины низкого уровня помощи Западу Украине

Европейские страны не спешат помогать Украине в войне с Россией потому, что сами страдают от нехватки средств. Кроме того, полномасштабное вторжение ухудшило уровень жизни на Западе.

Об этом рассказал политтехнолог Андрей Золотарев, ставший гостем студии Вечір.LIVE.

Помощь Украине от Запада — какая ситуация

"Среди европейских стран нет консенсуса. Если бы вопрос помощи касался, допустим, Франции, Германии, Нидерландов, Скандинавских стран, страны Балтии, это одна ситуация. Но мы видим откровенную позицию Орбана, который и так блокирует эти попытки. Мы видим сиденья на двух стульях" Турции, как страны-члена НАТО и Греции, где отношения как у кошки с собакой, но тем не менее... Испания, Италия — хотя — так Испания передавала помощь Украине, но там как раз очень сильны негативные настроения помощи Украине", — сказал эксперт.

По его словам, причина в том, что этот год год выборов. Во многих странах прошли выборы, в том числе и в Европарламенте.

И ко всему прочему, те политические силы, которые критикуют помощь Украине из-за проблем в нашей стране — коррупции и авторитарного характера власти и тому подобное, не хотят отдавать свои средства.

В последнее время, как говорит эксперт, европейцы тоже ощущают нехватку финансов. И в первую очередь, из-за войны войны в Украине, ведь она повлекла за собой рост коммунальных тарифов и ухудшение жизни в Европе в целом.

Напомним, по данным издания Bloomberg, Конгресс США снова перенес голосование за оказание военной помощи Украине. Теперь он состоится не раньше середины апреля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны Альянса предоставят Украине новый пакет помощи. В частности, наша страна получит ракеты, бронетехнику, боеприпасы и БпЛА.