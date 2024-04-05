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Политолог раскрыл причины низкого уровня помощи Западу Украине

Политолог раскрыл причины низкого уровня помощи Западу Украине

5 апреля 2024 г. 6:50

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06:50 Политолог раскрыл причины низкого уровня помощи Западу Украине

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03:47 Эксперт назвал вариант, который поможет Украине быстрее вступить в НАТО

Text

02:52 Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

Text

01:47 Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

4 апреля 2024
Text

21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

Text

17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

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14:59 Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

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Европейские страны не спешат помогать Украине в войне с Россией потому, что сами страдают от нехватки средств. Кроме того, полномасштабное вторжение ухудшило уровень жизни на Западе.

Об этом рассказал политтехнолог Андрей Золотарев, ставший гостем студии Вечір.LIVE.

Помощь Украине от Запада — какая ситуация

"Среди европейских стран нет консенсуса. Если бы вопрос помощи касался, допустим, Франции, Германии, Нидерландов, Скандинавских стран, страны Балтии, это одна ситуация. Но мы видим откровенную позицию Орбана, который и так блокирует эти попытки. Мы видим сиденья на двух стульях" Турции, как страны-члена НАТО и Греции, где отношения как у кошки с собакой, но тем не менее... Испания, Италия — хотя — так Испания передавала помощь Украине, но там как раз очень сильны негативные настроения помощи Украине", — сказал эксперт.

По его словам, причина в том, что этот год год выборов. Во многих странах прошли выборы, в том числе и в Европарламенте.

И ко всему прочему, те политические силы, которые критикуют помощь Украине из-за проблем в нашей стране — коррупции и авторитарного характера власти и тому подобное, не хотят отдавать свои средства.

В последнее время, как говорит эксперт, европейцы тоже ощущают нехватку финансов. И в первую очередь, из-за войны войны в Украине, ведь она повлекла за собой рост коммунальных тарифов и ухудшение жизни в Европе в целом.

Напомним, по данным издания Bloomberg, Конгресс США снова перенес голосование за оказание военной помощи Украине. Теперь он состоится не раньше середины апреля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны Альянса предоставят Украине новый пакет помощи. В частности, наша страна получит ракеты, бронетехнику, боеприпасы и БпЛА.

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06:30 Богдана — что известно об украинском оружии, изгнавшем РФ со Змеиного

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Повышение пенсий в апреле — почему украинцы не получат больше в следующем месяце

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