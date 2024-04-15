Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

Ізраїльський політолог Аріє Зайден розповів, що найімовірніше, Іран підготував пастку, тому вони готові до відповіді з боку Ізраїлю. Він наголосив, що ворог досить спроможний і непростий.

Про це підполковник запасу ЦАХАЛу розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Відповідь Ізраїлю для Ірану після обстрілів

Зайден розповів, що Іран досить спроможний і непростий, попри те, що протягом 40 років перебуває під санкціями. Політолог вважає, що ймовірно, ворог підготував пастку та готовий до відповіді з боку Ізраїлю.

"У них є відповідне озброєння, навички, "ядерний" проєкт. Після 7 жовтня ми ставимося до кожного свого противника вже не так легковажно. Тому зараз відповідати і стрибати головою вперед — однозначно ні. Якщо ми зараз промовчимо, нічого не станеться", — пояснив він.

Підполковник запасу ЦАХАЛу впевнений, що Ізраїль знайде способи завдати потужного удару по Ірану в майбутньому.

Позиція США щодо відповіді Ізраїлю за обстріли Ірану

Нагадаємо, 13 квітня Іран запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети.

Згодом стало відомо, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Сам президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.