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Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

15 квітня 2024 р. 10:36

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09:37 Атака Ірану на Ізраїль — політолог відповів, чи дійсно ЦАХАЛ збив усі дрони та ракети

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08:00 Головні новини України — ефір Новини.LIVE

14 квітня 2024
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20:30 Військовий жорстко прокоментував те, як проходить мобілізація в 2024 році

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19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

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16:35 У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

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Ізраїльський політолог Аріє Зайден розповів, що найімовірніше, Іран підготував пастку, тому вони готові до відповіді з боку Ізраїлю. Він наголосив, що ворог досить спроможний і непростий. 

Про це підполковник запасу ЦАХАЛу розповів в ефірі Ранок.LIVE

Відповідь Ізраїлю для Ірану після обстрілів 

Зайден розповів, що Іран досить спроможний і непростий, попри те, що протягом 40 років перебуває під санкціями. Політолог вважає, що ймовірно, ворог підготував пастку та готовий до відповіді з боку Ізраїлю.

"У них є відповідне озброєння, навички, "ядерний" проєкт. Після 7 жовтня ми ставимося до кожного свого противника вже не так легковажно. Тому зараз відповідати і стрибати головою вперед — однозначно ні. Якщо ми зараз промовчимо, нічого не станеться", — пояснив він. 

Підполковник запасу ЦАХАЛу впевнений, що Ізраїль знайде способи завдати потужного удару по Ірану в майбутньому.

Позиція США щодо відповіді Ізраїлю за обстріли Ірану

Нагадаємо, 13 квітня Іран запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети

Згодом стало відомо, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Сам президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.

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10:35 РФ продовжує тероризувати Харківщину — у поліції показали наслідки ворожих обстрілів

10:31 Райс назвав причину поразки Арсенала від Астон Вілли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:24 Міжнародний реєстр збитків — як подати заяву на компенсацію за зруйноване майно

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09:37 Атака Ірану на Ізраїль — політолог відповів, чи дійсно ЦАХАЛ збив усі дрони та ракети

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