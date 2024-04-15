Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

Израильский политолог Арие Зайден рассказал, что вероятнее всего, Иран подготовил ловушку, поэтому они готовы к ответу со стороны Израиля. Он подчеркнул, что враг достаточно состоятельный и непростой.

Об этом подполковник запаса ЦАХАЛа рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Ответ Израиля для Ирана после обстрелов

Зайден рассказал, что Иран достаточно состоятельный и непростой, несмотря на то, что 40 лет находится под санкциями. Политолог считает, что, вероятно, враг подготовил ловушку и готов к ответу со стороны Израиля.

"У них есть соответствующее вооружение, навыки, "ядерный" проект. После 7 октября мы относимся к каждому своему противнику уже не так легкомысленно. Поэтому сейчас отвечать и прыгать головой вперед — однозначно нет. Если мы сейчас промолчим, ничего не произойдет", — объяснил он.

Подполковник запаса ЦАХАЛ уверен, что Израиль найдет способы нанести мощный удар по Ирану в будущем.

Позиция США по ответу Израиля за обстрелы Ирана

Напомним, 13 апреля Иран запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты.

Впоследствии стало известно, что Израиль планирует "существенный ответ" на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Сам президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.