Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

Політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни. Він заявив, що наразі важко сказати, як буде розвиватися війна в Україні.

Про це він розповів в етері Вечір.LIVE.

Україна стала фронтом Холодної війни

"А війна в Україні по факту стало, воно так не було в 22 році, а зараз воно поступово стало одним з фронтів протистояння Холодної війни", — підкреслив Потапенко.

Він зазначив, що нагадує Холодну війну між СРСР та США, коли активними точками протистояння були Нікарагуа, Сальвадор, Ангола, Сирія, В’єтнам, Корея та інші країни в різні періоди. Тоді конфлікти то загострювались, то затихали, але загалом тривали з кінця 40-х років і закінчились з виведенням військ з Афганістану у 1989 році.

"Як буде зараз важко сказати, але це така глобальна історія і мені здається, що це надовго", — додав політичний аналітик.

Раніше український адвокат та правозахисник Андрій Бузаров заявив, що Росія продовжує погрожувати більшості країн ядерною зброєю на тлі допомоги для України у боротьбі. Тому світ, ймовірно, повертається до періоду Холодної війни.

Також ми писали, що Китай закликає НАТО припинити звинувачувати його у війні в Україні.