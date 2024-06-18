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Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

18 червня 2024 р. 20:55

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14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:06 Військовий аналітик Дикий пояснив, чому наступ окупантів на Сумську область зірвався

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Політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни. Він заявив, що наразі важко сказати, як буде розвиватися війна в Україні.

Про це він розповів в етері  Вечір.LIVE.

Україна стала фронтом Холодної війни

"А війна в Україні по факту стало, воно так не було в 22 році, а зараз воно поступово стало одним з фронтів протистояння Холодної війни", — підкреслив Потапенко.

Він зазначив, що нагадує Холодну війну між СРСР та США, коли активними точками протистояння були Нікарагуа, Сальвадор, Ангола, Сирія, В’єтнам, Корея та інші країни в різні періоди. Тоді конфлікти то загострювались, то затихали, але загалом тривали з кінця 40-х років і закінчились з виведенням військ з Афганістану у 1989 році. 

"Як буде зараз важко сказати, але це така глобальна історія і мені здається, що це надовго", — додав політичний аналітик.

Раніше український адвокат та правозахисник Андрій Бузаров заявив, що Росія продовжує погрожувати більшості країн ядерною зброєю на тлі допомоги для України у боротьбі. Тому світ, ймовірно, повертається до періоду Холодної війни.

Також ми писали, що Китай закликає НАТО припинити звинувачувати його у війні в Україні.

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20:42 Федоров анонсував бронювання від мобілізації в Дії — коли запрацює

20:41 Мобілізація автомобілів — яку інформацію керівники підприємств мають повідомити у ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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