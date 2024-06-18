Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны arrow
Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

18 июня 2024 г. 20:55

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Text

17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

Text

10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

Text

08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

Text

06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

17 июня 2024
Text

22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Text

17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

Text

10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

Text

08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

Text

06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

17 июня 2024
Text

22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

Политический аналитик Вячеслав Потапенко заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны. Он заявил, что сейчас сложно сказать, как будет развиваться война в Украине.

Об этом он рассказал в эфире  Вечір.LIVE.

Украина стала фронтом Холодной войны

"А война в Украине по факту стало, оно так не было в 22 году, а сейчас оно постепенно стало одним из фронтов противостояния Холодной войны", — подчеркнул Потапенко.

Он отметил, что напоминает Холодную войну между СССР и США, когда активными точками противостояния были Никарагуа, Сальвадор, Ангола, Сирия, Вьетнам, Корея и другие страны в разные периоды. Тогда конфликты то обострялись, то затихали, но продолжались с конца 40-х годов и закончились с выводом войск из Афганистана в 1989 году.

"Как будет сейчас сложно сказать, но это такая глобальная история и мне кажется, что это надолго", — добавил политический аналитик.

Ранее украинский адвокат и правозащитник Андрей Бузаров заявил, что Россия продолжает угрожать большинству стран ядерным оружием на фоне помощи Украине в борьбе. Поэтому мир, вероятно, возвращается к периоду Холодной войны.

Также мы писали, что Китай призывает НАТО прекратить обвинять его в войне в Украине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:35 Российский дипломат в Швейцарии пытался купить оружие перед Саммитом мира

21:26 В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра будет наиболее жарко

21:12 Зеленский отреагировал на успех Сил обороны на Харьковщине

Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

20:52 В "Хортице" объяснили, почему российские захватчики сдаются в плен украинским дронам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:42 Федоров анонсировал бронирование от мобилизации в Дії — когда заработает

20:41 Мобилизация автомобилей — какую информацию руководители предприятий должны сообщить в ТЦК

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Эксклюзив

20:17 Украинско-польские отношения — чего ждать в будущем

20:16 Боевые столкновения продолжаются и сейчас — Волошин проинформировал о ситуации в Волчанске

21:35 Российский дипломат в Швейцарии пытался купить оружие перед Саммитом мира

21:26 В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра будет наиболее жарко

21:12 Зеленский отреагировал на успех Сил обороны на Харьковщине

20:52 В "Хортице" объяснили, почему российские захватчики сдаются в плен украинским дронам

20:42 Федоров анонсировал бронирование от мобилизации в Дії — когда заработает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:41 Мобилизация автомобилей — какую информацию руководители предприятий должны сообщить в ТЦК

Эксклюзив

20:17 Украинско-польские отношения — чего ждать в будущем

20:16 Боевые столкновения продолжаются и сейчас — Волошин проинформировал о ситуации в Волчанске

20:16 В "Энергоатоме" подсчитали, сколько они потеряли из-за оккупации ЗАЭС

19:59 За последние сутки оккупанты несколько раз обстреляли Харьковскую область — есть пострадавшая

Эксклюзив

20:17 Украинско-польские отношения — чего ждать в будущем

06:40 Цены на драгоценные металлы в Украине — сколько стоит золото в июне

Эксклюзив

06:32 Made in Ukraine — как Украина создает империю дронов

05:23 Анализ рынка труда в Украине в июне — ТОП вакансий в строительстве с наибольшими зарплатами

17 июня 2024
Эксклюзив

22:03 Освобождение Грузии зависит от победы Украины — что будет на Черном море

21:47 Война может закончиться через несколько месяцев, — заключение Саммита мира в Швейцарии

05:23 Рынок труда в Украине в июне — ТОП IT-вакансий с наибольшими зарплатами

14 июня 2024
Эксклюзив

21:35 Как изменилась работа онлайн-платформ такси через два месяца после расследования "Наша Справа"

Новость с видео

06:10 Мирный саммит в Швейцарии — каких результатов ожидает Украина

05:23 Рынок труда в июне — кому в Украине предлагают зарплату в 600 тысяч гривен

Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Text

17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

Text

10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

Text

08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

Text

06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

17 июня 2024
Text

22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют