Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Политический аналитик Вячеслав Потапенко заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны. Он заявил, что сейчас сложно сказать, как будет развиваться война в Украине.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Украина стала фронтом Холодной войны

"А война в Украине по факту стало, оно так не было в 22 году, а сейчас оно постепенно стало одним из фронтов противостояния Холодной войны", — подчеркнул Потапенко.

Он отметил, что напоминает Холодную войну между СССР и США, когда активными точками противостояния были Никарагуа, Сальвадор, Ангола, Сирия, Вьетнам, Корея и другие страны в разные периоды. Тогда конфликты то обострялись, то затихали, но продолжались с конца 40-х годов и закончились с выводом войск из Афганистана в 1989 году.

"Как будет сейчас сложно сказать, но это такая глобальная история и мне кажется, что это надолго", — добавил политический аналитик.

Ранее украинский адвокат и правозащитник Андрей Бузаров заявил, что Россия продолжает угрожать большинству стран ядерным оружием на фоне помощи Украине в борьбе. Поэтому мир, вероятно, возвращается к периоду Холодной войны.

Также мы писали, что Китай призывает НАТО прекратить обвинять его в войне в Украине.