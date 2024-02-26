Поляки переходять усі межі з блокадою кордону, таємні бази ЦРУ в Україні — прямий ефір

Поляки посилюють блокаду кордону та влаштовують провокації українським перевізникам, а ЦРУ мають таємні бази на кордоні з РФ. Ці та інші теми обговорює дипломат Руслан Осипенко разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.
Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Чого вимагають польські фермери
У прямому ефірі підіймаються такі теми:
- Поляки переходять усі межі: чого очікувати далі й коли закінчиться блокада?
- Доля військової допомоги від США та ЄС.
- Таємні бази ЦРУ на кордоні з РФ.
- Макрон скликає конференцію лідерів щодо України.
Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація, яка склалася на кордоні з Польщею, є неприємною та нею намагаються скористатися в Росії. За його словами, цю проблему має вирішити новий уряд Польщі.