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Поляки переходять усі межі з блокадою кордону, таємні бази ЦРУ в Україні — прямий ефір

Поляки переходять усі межі з блокадою кордону, таємні бази ЦРУ в Україні — прямий ефір

26 лютого 2024 р. 19:01

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19:01 Поляки переходять усі межі з блокадою кордону, таємні бази ЦРУ в Україні — прямий ефір

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18:13 Форум військово-політичного керівництва — що про захід думають українці

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18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

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17:40 Скільки одиниць зброї перебуває на руках в українців — в МВС назвали цифру

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16:49Які військові плани Кремля та до чого готуватися Україні — інтерв'ю з військовим аналітиком

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16:34 Для чого важливо озвучувати втрати України у війні — політолог відповів

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15:39 Іноземні добровольці можуть отримати громадянство України — в МВС розповіли деталі

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14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

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14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

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13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

19:01 Поляки переходять усі межі з блокадою кордону, таємні бази ЦРУ в Україні — прямий ефір

Text

18:13 Форум військово-політичного керівництва — що про захід думають українці

Text

18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

17:40 Скільки одиниць зброї перебуває на руках в українців — в МВС назвали цифру

Text

16:49 Які військові плани Кремля та до чого готуватися Україні — інтерв'ю з військовим аналітиком

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:34 Для чого важливо озвучувати втрати України у війні — політолог відповів

Text

15:39 Іноземні добровольці можуть отримати громадянство України — в МВС розповіли деталі

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

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13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

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Поляки посилюють блокаду кордону та влаштовують провокації українським перевізникам, а ЦРУ мають таємні бази на кордоні з РФ. Ці та інші теми обговорює дипломат Руслан Осипенко разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чого вимагають польські фермери

У прямому ефірі підіймаються такі теми:

  • Поляки переходять усі межі: чого очікувати далі й коли закінчиться блокада?
  • Доля військової допомоги від США та ЄС.
  • Таємні бази ЦРУ на кордоні з РФ.
  • Макрон скликає конференцію лідерів щодо України. 

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація, яка склалася на кордоні з Польщею, є неприємною та нею намагаються скористатися в Росії. За його словами, цю проблему має вирішити новий уряд Польщі

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18:45 Робив фейкові документи ухилянтам — судитимуть одеського секретаря військово-лікарської комісії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:34 Остання країна НАТО схвалила вступ Швеції до Альянсу

18:17 Погода на завтра — Укргідрометцентр попередив про небезпеку, пов'язану з потеплінням

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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