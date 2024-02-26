Поляки переходять усі межі з блокадою кордону, таємні бази ЦРУ в Україні — прямий ефір

Поляки посилюють блокаду кордону та влаштовують провокації українським перевізникам, а ЦРУ мають таємні бази на кордоні з РФ. Ці та інші теми обговорює дипломат Руслан Осипенко разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чого вимагають польські фермери

У прямому ефірі підіймаються такі теми:

Поляки переходять усі межі: чого очікувати далі й коли закінчиться блокада?

Доля військової допомоги від США та ЄС.

Таємні бази ЦРУ на кордоні з РФ.

Макрон скликає конференцію лідерів щодо України.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація, яка склалася на кордоні з Польщею, є неприємною та нею намагаються скористатися в Росії. За його словами, цю проблему має вирішити новий уряд Польщі.