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Поляки переходят все границы с блокадой границы, тайные базы ЦРУ в Украине — прямой эфир

Поляки переходят все границы с блокадой границы, тайные базы ЦРУ в Украине — прямой эфир

26 февраля 2024 г. 19:01

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19:01 Поляки переходят все границы с блокадой границы, тайные базы ЦРУ в Украине — прямой эфир

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18:13 Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

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18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

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17:40 Сколько единиц оружия находится на руках в украинцев — в МВД назвали цифру

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16:49Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

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16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

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15:39 Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

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14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

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14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

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13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

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19:01 Поляки переходят все границы с блокадой границы, тайные базы ЦРУ в Украине — прямой эфир

Text

18:13 Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Text

17:40 Сколько единиц оружия находится на руках в украинцев — в МВД назвали цифру

Text

16:49 Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

Text

15:39 Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

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Поляки усиливают блокаду границы и устраивают провокации украинским перевозчикам, а ЦРУ имеет тайные базы на границе с РФ. Эти и другие темы обсуждает дипломат Руслан Осипенко вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Чего требуют польские фермеры

В прямом эфире поднимаются следующие темы:

  • Поляки переходят все границы: чего ждать дальше и когда закончится блокада?
  • Судьба военной помощи США и ЕС.
  • Тайные базы ЦРУ на границе с РФ.
  • Макрон созывает конференцию лидеров по Украине.

Напомним, 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация, которая сложилась на границе с Польшей, неприятна и ею пытаются воспользоваться в России. По его словам, эту проблему должно решить новое правительство Польши.

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19:04 Во Львовской области водитель наехал на 13-летнего мальчика

19:03 Кравец рассказал о будущих трансферах Динамо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:56 Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты

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