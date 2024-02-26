Поляки переходят все границы с блокадой границы, тайные базы ЦРУ в Украине — прямой эфир

Поляки усиливают блокаду границы и устраивают провокации украинским перевозчикам, а ЦРУ имеет тайные базы на границе с РФ. Эти и другие темы обсуждает дипломат Руслан Осипенко вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Чего требуют польские фермеры

В прямом эфире поднимаются следующие темы:

Поляки переходят все границы: чего ждать дальше и когда закончится блокада?

Судьба военной помощи США и ЕС.

Тайные базы ЦРУ на границе с РФ.

Макрон созывает конференцию лидеров по Украине.

Напомним, 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация, которая сложилась на границе с Польшей, неприятна и ею пытаются воспользоваться в России. По его словам, эту проблему должно решить новое правительство Польши.