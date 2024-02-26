Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні arrow
Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

26 лютого 2024 р. 10:21

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Text

08:00Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
Text

18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

Text

17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

Text

16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

Text

16:30Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Text

15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Text

08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
Text

18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

Text

17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

Text

16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

Text

16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Text

15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація, яка склалася на україно-польському кордоні є неприємною й нею намагаються скористатися в РФ. На його думку, цю проблему має вирішувати новий уряд Польщі. 

Про це глава держави сказав у рамках форуму "Україна. Рік 2024". 

Що Зеленський думає про блокаду кордону 

"Це така історія, щоб щось підняти, щоб було що показувати у медіа. Особливо неприємно, що в медіа Росії. І це дуже неприємно, що ми граємо на їх стороні цими фактами. Мені здається, що це неправильно між нами", — сказав Зеленський, коментуючи блокаду кордону. 

Він нагадав, що Польща заробляє великі кошти, імпортуючи свої продукти харчування в Україну і наша держава не блокує їх ввезення. 

 "На 1,7 мільярдів на рік імпорту польських товарів в Україну. Уявіть, на один, два чи три місяці блокування цих товарів. Розділити 1,7 мільярдів на 12 місяців і ми зрозуміємо, як буде втрачати Польща. Люди втрачатимуть. Для чого?" — сказав Зеленський. 

Тож, президент наголосив, що цю проблему має вирішувати новий польський уряд. 

"Я вважаю, що треба дуже швидко вирішувати це питання новому уряду. Бо це новий уряд, за якого голосували, новий прем'єр-міністр", — сказав глава держави. 

Нагадаємо, у Києві пройшов форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" в неділю, 25 лютого. В рамках відбувалася й пресконференція президента Володимира Зеленського. 

Під час виступу Рустем Умєров заявив, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

10:47 Сирський показав відео з поїздки на передову

10:45 Ворог зменшив кількість кораблів на чергуванні — чи є ракетоносії

10:25 Трубін перейде з Бенфіки до одного з найвідоміших клубів світу

10:25 Чи може виїхати за кордон чоловік, який має дружину з інвалідністю — розʼяснення адвоката

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

10:15 Затори на міжнародних трасах — яка ситуація з КПП на Одещині на ранок понеділка

10:10 Суд виніс вирок киянці, яка вбила власного чоловіка та поранила знайому

09:59 Мер Львова запропонував вирішення зернової кризи на кордоні з Польщею

09:39 До Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії

10:47 Сирський показав відео з поїздки на передову

10:45 Ворог зменшив кількість кораблів на чергуванні — чи є ракетоносії

10:25 Трубін перейде з Бенфіки до одного з найвідоміших клубів світу

10:25 Чи може виїхати за кордон чоловік, який має дружину з інвалідністю — розʼяснення адвоката

10:15 Затори на міжнародних трасах — яка ситуація з КПП на Одещині на ранок понеділка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:10 Суд виніс вирок киянці, яка вбила власного чоловіка та поранила знайому

09:59 Мер Львова запропонував вирішення зернової кризи на кордоні з Польщею

09:39 До Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії

09:24 На Харківщині вночі пролунали вибухи — є руйнування житлових будинків та підприємств

09:18 Російські окупанти завдали авіаудару по Сумщині — загинуло подружжя

Новина з фото

08:00 ТОП-25 платників податків парламенту — скільки народні депутати сплачують до бюджету

06:30 Іноземці за Росію — навіщо Кремль вербує на війну африканців і непальців

06:02 Ціни на продукти в Україні — на скільки у лютому здорожчали фрукти

25 лютого 2024

06:30 Два роки війни — від чого врятували Україну і світ Збройні сили

Новина з фото

05:55 Два роки не вдома — як живуть українці в Іспанії

Новина з фото

05:27 Ціни на продукти в Україні — на скільки у лютому здорожчали борошно, каші та цукор

24 лютого 2024
Новина з фото

21:55 Збитки та перейменування — Харків за два роки повномасштабної війни

Новина з фото

20:29 Два роки не вдома — як живуть українці в Ірландії

20:01 Два роки війни — яка сучасна західна техніка допомогла б Україні

Новина з фото

18:00 Декомунізація по-одеськи — як змінилось місто за два роки повномасштабної війни

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Text

08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
Text

18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

Text

17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

Text

16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

Text

16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Text

15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми