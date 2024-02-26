Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація, яка склалася на україно-польському кордоні є неприємною й нею намагаються скористатися в РФ. На його думку, цю проблему має вирішувати новий уряд Польщі.

Про це глава держави сказав у рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Що Зеленський думає про блокаду кордону

"Це така історія, щоб щось підняти, щоб було що показувати у медіа. Особливо неприємно, що в медіа Росії. І це дуже неприємно, що ми граємо на їх стороні цими фактами. Мені здається, що це неправильно між нами", — сказав Зеленський, коментуючи блокаду кордону.

Він нагадав, що Польща заробляє великі кошти, імпортуючи свої продукти харчування в Україну і наша держава не блокує їх ввезення.

"На 1,7 мільярдів на рік імпорту польських товарів в Україну. Уявіть, на один, два чи три місяці блокування цих товарів. Розділити 1,7 мільярдів на 12 місяців і ми зрозуміємо, як буде втрачати Польща. Люди втрачатимуть. Для чого?" — сказав Зеленський.

Тож, президент наголосив, що цю проблему має вирішувати новий польський уряд.

"Я вважаю, що треба дуже швидко вирішувати це питання новому уряду. Бо це новий уряд, за якого голосували, новий прем'єр-міністр", — сказав глава держави.

Нагадаємо, у Києві пройшов форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" в неділю, 25 лютого. В рамках відбувалася й пресконференція президента Володимира Зеленського.

Під час виступу Рустем Умєров заявив, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет.