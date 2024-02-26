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Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

26 февраля 2024 г. 10:21

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10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

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08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

25 февраля 2024
Text

18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

Text

17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

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16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

Text

16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

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15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

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Президент Владимир Зеленский считает, что сложившаяся на украинско-польской границе ситуация неприятная и ею пытаются воспользоваться в РФ. По его мнению, эту проблему должно решать новое правительство Польши.

Об этом глава государства сказал в рамках форума "Украина. Год 2024".

Что Зеленский думает о блокаде границы

"Это такая история, чтобы что-то поднять, чтобы было что показывать в медиа. Особенно неприятно, что в медиа России. И это очень неприятно, что мы играем на их стороне этими фактами. Мне кажется, что это неправильно между нами", — сказал он. Зеленский, комментируя блокаду границы.

Он напомнил, что Польша зарабатывает большие средства, импортируя свои продукты питания в Украину, и наше государство не блокирует их ввоз.

"На 1,7 миллиарда в год импорта польских товаров в Украину. Представьте, на один, два или три месяца блокировки этих товаров. Разделить 1,7 миллиарда на 12 месяцев и мы поймем, как будет терять Польша. Люди будут терять. Зачем?" — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что эту проблему должно решать новое польское правительство.

"Я считаю, что надо очень быстро решать этот вопрос новому правительству. Это новое правительство, за которое голосовали, новый премьер-министр", — сказал глава государства.

Напомним, в Киеве прошел форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках проходила и пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Во время выступления Рустем Умеров заявил, что за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.

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10:25 Может ли выехать за границу мужчина, у которого есть жена с инвалидностью — разъяснение адвоката

10:15 Пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро понедельника

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:10 Суд вынес приговор киевлянке, которая убила своего мужа и ранила знакомую

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11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

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10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

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08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

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18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

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17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

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16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

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16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

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