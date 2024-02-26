Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

Президент Владимир Зеленский считает, что сложившаяся на украинско-польской границе ситуация неприятная и ею пытаются воспользоваться в РФ. По его мнению, эту проблему должно решать новое правительство Польши.

Об этом глава государства сказал в рамках форума "Украина. Год 2024".

Что Зеленский думает о блокаде границы

"Это такая история, чтобы что-то поднять, чтобы было что показывать в медиа. Особенно неприятно, что в медиа России. И это очень неприятно, что мы играем на их стороне этими фактами. Мне кажется, что это неправильно между нами", — сказал он. Зеленский, комментируя блокаду границы.

Он напомнил, что Польша зарабатывает большие средства, импортируя свои продукты питания в Украину, и наше государство не блокирует их ввоз.

"На 1,7 миллиарда в год импорта польских товаров в Украину. Представьте, на один, два или три месяца блокировки этих товаров. Разделить 1,7 миллиарда на 12 месяцев и мы поймем, как будет терять Польша. Люди будут терять. Зачем?" — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что эту проблему должно решать новое польское правительство.

"Я считаю, что надо очень быстро решать этот вопрос новому правительству. Это новое правительство, за которое голосовали, новый премьер-министр", — сказал глава государства.

Напомним, в Киеве прошел форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках проходила и пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Во время выступления Рустем Умеров заявил, что за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.