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Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав

06 лютого 2024 р. 11:00

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11:00 Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав

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11:00 Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав

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10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

Text

08:02 Що не так із законопроєктом про мобілізацію та хто замінить Залужного — ефір Новини.LIVE

5 лютого 2024
Text

21:30 Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого

Text

21:16 Звільнення Залужного, небезпека з Техасу та рішення Конгресу — ефір Новини.LIVE

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20:44 Чи зможе нова влада в Росії вплинути на закінчення війни в Україні — опитування

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інтерв'ю Володимира Зеленського італійському ЗМІ про кадрові зміни в Україні, зокрема, звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він зазначив, що сьогодні наша держава є надсуб'єктною для іноземних, яким теж важливо знати про ті чи інші рішення. Тож, немає різниці, якому саме медіа Зеленський розповів про кадрові рішення. 

Про це Михайло Подоляк розповів в ефірі телемарафону, передає канал Ми — Україна. 

Михайло Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні

За словами Подоляка, в умовах мирного часу пріорітет потрібно ставити на внутрішній ринок, через який якраз і відбувається вирішення внутрішньо-управлінських проблем. Однак, сьогодні Україна перебуває у стані війни і не так важливо, через який мовник — іноземний чи український — доносити суспільству ту чи іншу інформацію. 

"Сьогодні, коли Україна є надсуб'єктною, президент може використовувати будь-який майданчик для того, щоб донести важливу думку тут і зараз. Президент це зробив", — сказав Подоляк. 

Він підкреслив, що як тільки Володимир Зеленський ухвалить якій певні рішення, відразу повідомить про це суспільство. Поки таких немає, сенсу говорити про це теж мало. 

"На які ЗМІ активно йде посилання, коли ми говоримо про те, що можливі якісь ротації, зміни тощо? На закордонні. Вони є ключовими н'юзмейкерами цієї теми. В нас ця тема, скоріше, спекулятивно виникла тиждень тому, а після цього підтвердження чи не підтвердження цього, обговорення було виключно у закордонних ЗМІ. Вони давали якийсь інсайт", — додав Подоляк. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що думають військові про ймовірне звільнення Валерія Залужного. 

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11:15 Іменини Оксани 2024 — оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах і листівках

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