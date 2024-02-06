Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інтерв'ю Володимира Зеленського італійському ЗМІ про кадрові зміни в Україні, зокрема, звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він зазначив, що сьогодні наша держава є надсуб'єктною для іноземних, яким теж важливо знати про ті чи інші рішення. Тож, немає різниці, якому саме медіа Зеленський розповів про кадрові рішення.

Про це Михайло Подоляк розповів в ефірі телемарафону, передає канал Ми — Україна.

Михайло Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні

За словами Подоляка, в умовах мирного часу пріорітет потрібно ставити на внутрішній ринок, через який якраз і відбувається вирішення внутрішньо-управлінських проблем. Однак, сьогодні Україна перебуває у стані війни і не так важливо, через який мовник — іноземний чи український — доносити суспільству ту чи іншу інформацію.

"Сьогодні, коли Україна є надсуб'єктною, президент може використовувати будь-який майданчик для того, щоб донести важливу думку тут і зараз. Президент це зробив", — сказав Подоляк.

Він підкреслив, що як тільки Володимир Зеленський ухвалить якій певні рішення, відразу повідомить про це суспільство. Поки таких немає, сенсу говорити про це теж мало.

"На які ЗМІ активно йде посилання, коли ми говоримо про те, що можливі якісь ротації, зміни тощо? На закордонні. Вони є ключовими н'юзмейкерами цієї теми. В нас ця тема, скоріше, спекулятивно виникла тиждень тому, а після цього підтвердження чи не підтвердження цього, обговорення було виключно у закордонних ЗМІ. Вони давали якийсь інсайт", — додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що думають військові про ймовірне звільнення Валерія Залужного.