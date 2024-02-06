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Подоляк прокомментировал кадровые изменения в Украине и объяснил, почему президент долго молчал

6 февраля 2024 г. 11:00

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11:00 Подоляк прокомментировал кадровые изменения в Украине и объяснил, почему президент долго молчал

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21:30 Дополнительные F-16 для Украины, смерть у стоматолога, рейды в Киеве — новости за 5 февраля

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21:16 Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

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20:44 Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

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Новость с видео

20:35 Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

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20:25 Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал интервью Владимира Зеленского итальянскому СМИ о кадровых изменениях в Украине, в частности, увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он отметил, что сегодня наше государство является сверхсубъектным для иностранных, которым тоже важно знать о тех или иных решениях. Так что нет разницы, какому именно медиа Зеленский рассказал о кадровых решениях.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Михаил Подоляк прокомментировал кадровые изменения в Украине

По словам Подоляка, в условиях мирного времени приоритет нужно ставить на внутренний рынок, через который как раз и происходит решение внутриуправленческих проблем. Однако сегодня Украина находится в состоянии войны и не столь важно, через какой вещатель — иностранный или украинский — доносить обществу ту или иную информацию.

"Сегодня, когда Украина является сверхсубъектной, президент может использовать любую площадку для того, чтобы донести важное мнение здесь и сейчас. Президент это сделал", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что как только Владимир Зеленский примет какой-либо определенные решения, сразу сообщит об этом обществе. Пока таковых нет, смысла говорить об этом тоже мало.

"На какие СМИ активно идет ссылка, когда мы говорим о том, что возможны какие-то ротации, изменения и т.д.? На зарубежные. Они являются ключевыми ньюзмейкерами этой темы. У нас эта тема скорее спекулятивно возникла неделю назад, а после этого подтверждения не подтверждение этого, обсуждение было исключительно в зарубежных СМИ. Они давали какой-то инсайт", — добавил Подоляк.

Напомним, ранее мы писали, что думают военные о вероятном увольнении Валерия Залужного.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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