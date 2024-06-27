Подоляк пояснив, як в Україні функціонуватиме військова поліція

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, як в країні функціонуватиме військова поліція. За його словами, на початку роботи будуть невеликі логістичні помилки, але поступово орган матиме зовсім інший вигляд.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі Новини.LIVE.

Військова поліція в Україні

"Є багато людей в Україні, які хочуть жити в анархії і вважають, що анархія — це дуже круто. Людям здається, що тоді можна робити все, що тобі подобається. А життя в суспільстві — це якраз жити з певними обмеженнями, які враховують інтереси різних соціальних груп", — наголосив Подоляк.

За його словами, ні анархія, ні крайні форми лібералізму і колективізму не припустимі. Він зазначив, що потрібно перебувати десь посередині, тобто стримувати свої бажання через певні правила, які гарантують усім рівні умови існування.

"У нас великі Збройні сили, там є злочини, і з цим треба працювати. Це не погано і не добре — це обʼєктивна реальність. Відтак має бути орган, який матиме чіткі повноваження роботи саме з цією соціальною категорією. Мені здається, це правильно, адже держава чітко формулює правила на конкретному напряму. Це теж про прозорість", — каже радник голови ОП.

Подоляк заявив, що на початку роботи військової поліції будуть невеликі логістичні помилки, але поступово орган матиме зовсім інший вигляд.

"Наприклад, подивіться, як зараз працюють СБУ чи розвідка. Це зовсім різні служби, якщо порівнювати їхню роботу до війни і їх діяльність зараз. Всі інституції поступово стають набагато більш професійними і прозорими. Те ж саме буде із військовою поліцією", — додав він.

Нагадаємо, Подоляк заявив, що у ТЦК не всі готові до довгої та складної комунікації з суспільством. Вони готові до більш короткої комунікації, подекуди у репресивній формі.

Також Подоляк розповів, для чого потрібне економічне бронювання. За його словами, керівники підприємств будуть нести додаткове фінансове навантаження.